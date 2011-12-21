راه اندازی بازارچه های محلی فاصله تولید و عرضه محصولات را کاهش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه باغبان بهار در چهل و ششمین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان در خصوص بررسی عملکرد سازمان میوه وتره بار همدان افزود: برنامه ریزی در راستای گسترش بازارچه های محلی باید در اولویت کاری سازمان میادین میوه وتره بار باشد.

باغبان بهار اظهار داشت: با توجه به اینکه هدف از تشکیل این سازمان ایجاد تسهیلات لازم در امر توزیع فرآورده های کشاورزی در راستای حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان است باید ایجاد و گسترش بازارچه های محلی مدنظر باشد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان تاکید کرد: در حال حاضر فعالیتهای کارشناسی شده ای از سوی سازمان میادین میوه وتره بار همدان در حال پیگیری است.

فاطمه باغبان بهاربا اشاره به تدوین برنامه هایی منسجم در راستای احداث بازارچه های محلی برای تامین مایحتاج روزانه خانواده ها، افزود: خوشبختانه راه اندازی این بازاراچه ها با استقبال خوب شهروندان روبه رو شده وامکان گسترش آنها نیز برای شهرداری مقدور است.

وی یادآور شد: نیاز سنجی و کار کارشناسی در مکان یابی بازارچه های محلی جدید ضروری است.

نماینده مردم در شورای اسلامی شهر همدان مشکل پرنده فروشان در همدان را یاد آور شد و عنوان کرد: ایجاد مرکز خرید و فروش پرندگان زینتی برای حل مشکلات زیست محیطی واجتماعی در همدان برنامه ریزی شده است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان همچنین با اشاره به لزوم احداث میدان بار مرکزی در همدان، افزود: احداث میدان بار باید در حریم شهر همدان صورت گیرد و تمام تاسیسات لازم از قبیل سردخانه، انبارهای مورد نیاز وخدمات جانبی در طراحی واجرای آن مد نظر قرار گیرد.