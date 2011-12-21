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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۷

پنجم دی ماه/

همایش تخصصی "راهکارهای کاهش قیمت تمام شده" در مشهد برگزار می شود

همایش تخصصی "راهکارهای کاهش قیمت تمام شده" در مشهد برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: همایش تخصصی راهکارهای کاهش قیمت تمام شده و ارتقاء بهره وری سرمایه همزمان با برگزاری نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان رضوی در مشهد برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش در هفت محور از جمله آشنایی با مفاهیم اولیه و ضرورت کاهش هزینه، تشخیص اینکه در چه نواحی می توان هزینه را کاهش داد، آشنایی با جایگاه نیروی انسانی و کاهش هزینه ها، معرفی استراتژی های مختلف کاهش هزینه برگزار می شود.

این همایش با حضور مدیران دستگاههای اجرایی، کارآفرینان عرصه تولید و کارشناسان صنعت، معدن و تجارت استان برپا می شود.

همایش مذکور با همکاری مشترک سازمان صنعت، معدن و تجارت و کمیته همایشهای ستاد گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری با هدف آشنایی با اهمیت زیرساختها در سیاستهای کلان بخشهای دولتی و خصوصی در جهت کاهش قیمت تمام شده پنجم دی ماه سال جاری در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می شود.

کد مطلب 1489771

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