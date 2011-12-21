حجت الاسلام احمد سالک در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح مباحث مطرح شده در جلسه شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز گفت: در نشست شب گذشته اخبار و مسائل داخلی از جمله مسائل مربوط به انتخابات نهمین دوره مجلس و همچنین مسائل بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در جلسه شب گذشته جامعه روحانیت مبارز درباره مسائل انتخاباتی بحث‌های کارشناسانه‌ای صورت گرفت افزود: در این نشست بر روی افراد و نامزدهای مختلف برای ارائه لیست صحبت شد و به زودی اسامی نامزدهای پیشنهادی مورد نظر جامعه روحانیت مبارز را به جبهه متحد اصولگرایان اعلام خواهیم کرد.



عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در ادامه با بیان اینکه تحولات منطقه نیز در شورای مرکزی این تشکل روحانی مطرح شد گفت:‌ روند تحولات دنیا به گونه ای است که آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی را در موضع ضعف قرار داده است.



سالک افزود: جبهه استکبار با پشت سر گذاشتن شکست‌های پی‌درپی در برابر جبهه مقاومت رو به زوال و نابودی است. آنها علاوه بر این دچار بحران‌ها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بزرگی هستند به این دلیل تلاش دارند با فرافکنی و سناریوسازی افکار عمومی ملت‌ها را از آنها منحرف کنند.