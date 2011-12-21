توقیف 2000 خودرو در یزد/ قاطعیت پلیس در برخورد با جرایم رانندگی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین مرادی پیش از ظهر چهارشنبه در نشستی خبری اظهار داشت: در این مدت شاهد کاهش هزار و 200 نفری کشته ‌های تصادفات در جاده ‌ها بوده ‌ایم که این میزان در استان یزد نیز 15 نفر معادل 13 درصد کاهش داشته است.

وی عنوان کرد: از کشته ‌های تصادفات برو ن‌شهری 30 درصد عابر پیاده، 55 درصد موتورسوار و بقیه سرنشینان خودروها بوده ‌اند.

مرادی با اشاره به اجرای مطلوب مرحله اول قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی اظهار داشت: در این مدت 26 جلد گواهینامه به حدنصاب نمره منفی رسیده‌ اند و گواهی نامه ها اخذ و بایگانی شده است.

وی با بیان اینکه مرحله دوم طرح از فردا همزمان با سراسر کشور در یزد نیز آغاز می شود، افزود: پلیس با جدیت وارد عمل می کند و از خطای متخلفان به هیچ وجه چشم پوشی نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه جریمه‌ ها از مبلغ 30 هزار تومان تا 200 هزار تومان متغیر است، اظهار امیدواری کرد: این میزان جرائم بتواند اثرگذاری بازدارندگی خود را در زمینه تخلفات داشته باشد.

وی افزود: در تخلفات ردیف یک تا هفت جدول جرائم، در صورت ارتکاب دو تخلف همزمان، علاوه بر صدور برگه جریمه، خودرو به مدت 72 ساعت توقیف می‌شود و در صورت نداشتن بیمه شخص ثالث نیز خودرو به پارکینگ منتقل می‌شود و ضمن صدور برگ جریمه 500 هزار ریالی، تا زمان ارائه بیمه‌نامه معتبر، خودرو توقیف خواهد بود.

مرادی تاکید کرد: در این مرحله از اجرای قانون که با افزایش جریمه ‌های رانندگی همراه است، هدف جریمه نیست بلکه اراده عمومی و اصلاح رانندگی و رعایت جدی قوانین راهنمایی و رانندگی و ایمنی و انضباط در عموم است.

وی افزود: عزم پلیس، افزایش جریمه‌ها نیست بلکه هدف اصلی که پلیس دنبال می‌کند، کاهش تصادفات و تلفات در جاده‌ها و خیابان ‌هاست.