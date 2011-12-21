بوی اینترنت را استنشاق کنید!

به گزارش خبرگزاری مهر، از سرویسهای مختلف روی وب چند آگاه سازی (Notification) در روز دریافت می کنید؟ بسیاری از این آگاه سازیها اهمیتی ندارند و ممکن است هرگز نخواهید آنها را باز کنید.

اما اگر بتوانید اهمیت آنها را از طریق بویی که ساطع می کنند درک کنید شاید انتخاب و حتی تمایل بیشتری برای خواندن آنها داشته باشید.

بهرحال، اینترنت به خودی خود هیچ رایحه ای ندارد. باوجود این، لابراتوار طراحی شرکت "دیجیتال مینت" در حال اجرای پروژه ای به نام "اولی" (Olly) است.

این دستگاه کمی شبیه به یک خوشبو کننده الکترونیکی هوا عمل می کند. با این تفاوت که میزان و نوع رایحه ای که می پراکند با رایانه و با هربار به روزرسانی در اینترنت کنترل می شود.

به طوریکه هربار که یک آگاه سازی جدید می رسد مستقل از اینکه از چه سرویسی رسیده باشد، Olly در محیط پیرامون شما رایحه ای را ساطع می کند.

این دستگاه دارای مخزن کوچکی است که کاربر می تواند داخل آن را با عطر مورد علاقه خود پر کند. علاوه بر این مخزن، یک پنکه و یک تراشه کنترل قادرند تمایلات شما را برای شدت عطرپراکنی شخصی سازی کنند.

نرم افزاری که این سخت افزار را حمایت می کنند کاملاً "منابع باز" (open source) است و بنابراین تمام برنامه نویسان می توانند تصمیم بگیرند که "آگاه سازیهای" چه سرویسهایی را در آن وارد کنند.

Olly معایبی هم دارد که از جمله آنها می توان به این موارد اشاره کرد: این دستگاه تنها اگر به رایانه روشن متصل باشد کار می کند. همچنین عطرپراکنی آن محدود است.

براساس گزارش "پی. سی وورد"، این محصول هنوز به بازار عرضه نشده است.