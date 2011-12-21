دو میلیون بوته گل فصلی در پارکهای گرگان نشاء می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی الرضا صفری افزود: مطابق سنوات گذشته این سازمان بیش از دو میلیون بوته گل فصلی زمستانی از انواع بنفشه، همیشه بهار ،میمون، قرنفول، انواع شب بو و مینا را در رنگهای متنوع تولید می کند.

وی هزینه این اقدام را بالغ بر 130 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: همچنین به منظور اصلاح و تربیت گیاهان، کار هرس درختانی همچون سرو لاوسون، سرو نقره ای، سرو خمره ای، برگ نوع و گیاهان پرچینی همچون شمشاد و ترون با ایجاد شکلهای متنوع وتزئینی نیزبا تشکیل اکیپی فنی در حال انجام است.

صفری ادامه داد: گیاهان هرس فرم برای ایجاد اشکال مختلف و پرچینی های گیاهی با تعریف محدوده ها جداکردن بخش های مختلف و مرزبندی و ایجاد پس زمینه برای جلوه بیشتر سایر گلها و گیهان اهمیت و جایگاه ویژه ای در طراحی فضای سبز شهری را به خود اختصاص می دهند.