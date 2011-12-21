اروپااگرراست می گویدبه منافقین پناه دهد/ از تهدید و تحریم نمی هراسیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربیه و الجزیره، "نوری المالکی" گفت : موضوع "طارق الهاشمی" معاون رئیس جمهوری عراق موضوعی کاملا کیفری است و دستگاه قضایی در این باره تصمیم می گیرد و هیچ طرفی از جمله اتحادیه عرب حق دخالت در آن را ندارد.

وی افزود: اگر موضوع(اتهامات) الهاشمی ساختگی باشد وی باید در برابر دستگاه قضایی قرار گیرد تا اتهامات از وی سلب شود، اما شواهدی علیه وی وجود دارد.

نخست وزیر عراق بیان کرد: قانون اساسی حرف اول را در عراق می زند و سرپیچی از آن نوعی تمرد به شمار می رود.



مالکی با اشاره به تهدیدهای وزیران فهرست العراقیه برای خروج از کابینه افزود: چنانچه العراقیه دولت را تحریم کنند بدون شک تعویض خواهند شد و جایگزین برای آنها انتخاب خواهد شد.

وی اظهار داشت : مرجع در عراق قانون اساسی است و اختیارات قوه مجریه و مقننه در این قانون مشخص شده است و قوه مقننه نباید در کار قوه مجریه دخالت کند.

نخست وزیر عراق بیان کرد: توافقات و طرحها مهم نیست، بلکه قانون اساسی اهمیت دارد ما در امور داخلی کسی دخالت نمی کنیم و اجازه دخالت خارجی را نیز در امور داخلی خود را نخواهیم داد.

مالکی گفت : ثبات سیاسی باید در عراق برقرار باشد تا ثبات امنیتی برقرار شود میان کسانی که به روند سیاسی اعتماد دارند و کسانی که اعتقادی به آن ندارند تفاوت اساسی وجود دارد من با دولت اکثریت موافقم، اما با دولت مشارکت ملی مخالفم.

نخست وزیر عراق گفت: ما در برابر اقدامات خرابکارانه در هر نقطه عراق که باشد کوتاه نمی آییم و به کسانی که دست به تخریب می زنند هشدار داده ایم.

وی مجددا با اشاره به اتهامات وارده به طارق الهاشمی افزود: اجازه نمی دهیم که موضوع سیاسی شود و وی باید در برابر دستگاه قضایی قرار بگیرد.

مالکی گفت: سیستم فدرالی در همه جای دنیا وجود دارد و عراق یکپارچه است، منطقه کردستان باید به تعهدات خود پایبند باشد و طارق الهاشمی را تحویل دهد.

نخست وزیر عراق اظهار داشت : دستگاه قضایی در عراق به اندازه ای قوی است که می تواند همه مقامات را بازداشت کند و کسی مصون نیست مگر نمایندگان پارلمان که به آنها مصونیت داده شده است.

وی بیان کرد: آنچه درباره تعداد افراد سفارت آمریکا در عراق گفته می شود مبالغه آمیز است و نظامیان آمریکایی در عراق حضور ندارند فقط برخی آموزش دهندگان در داخل پایگاهها هستند.

نوری مالکی گفت : ما خواهان حضور اعضای فهرست العراقیه در کابینه و روند سیاسی عراقی هستیم، اما آنها در تصمیم خود مختار هستند.

وی خاطر نشان کرد : دستگاه قضایی کنونی عراق همانند دوره رژیم صدام نیست که همه مخالفان را اعدام می کرد، محاکمه عادلانه درباره الهاشمی انجام خواهد شد.

مالکی گفت : حضور منافقین نقض آشکار حاکمیت عراق است، این سازمان تروریستی که به منافع عراق ضربه می زند آیا همه کشورهای اروپایی که از گروهک منافقین حمایت می کنند، اجازه حضور یک سازمان تروریستی را در خاک خود می دهند؟

وی افزود : آنها یک شهر را اشغال کرده اند و آنچه گفته می شود اردوگاه است، صحیح نیست، اما قصد نداریم که آنها را به ایران تحویل دهیم یا آنها را بکشیم.