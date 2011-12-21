هیئت اجرایی برگزاری انتخابات مجلس و خبرگان در باخرز انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار باخرز در جلسه انتخاب هیئت اجرایی انتخابات این شهرستان بر عدم دخالت جهت گیری های سیاسی مجریان انتخابات در اجرای وظایف ستاد تاکید کرد.

وی با اشاره به تلاش دشمنان به منظور کم رنگ کردن میزان تمایل مردم برای شرکت در انتخابات، افزود: در این شرایط حساس، انجام وظایف محول شده به هیئت اجرایی شهرستان به بهترین وجه ممکن، ضروری به نظر می رسد.

حسین جمشیدی با اشاره به انتخاب معتمدین محلی برای حضور در هیئت اجرایی گفت: این افراد بایستی از میان اشخاص متدین، متعهد، توانا به اجرای وظایف و دارای حسن شهرت در میان مردم انتخاب شوند.

فرماندار باخرز اضافه کرد: شهر باخرز و دو بخش این شهرستان هر یک به طور جداگانه هیئت های اجرایی خود را معرفی خواهند کرد.

گفتنی است، در این جلسه حاضران پس از بحث و تبادل نظر، از میان 15 کاندیدای هیئت اجرایی، هشت نفر را به عنوان عضو اصلی و پنج نفر را به عنوان عضو علی البدل انتخاب کردند.