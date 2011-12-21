علیرضا کوهپایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جشنواره قرآن پژوهی و طب با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی قم در روزهای اول و دوم دی ماه سال جاری در دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار می‌شود.



وی افزود: در این جشنواره از 60 سال خدمات قرآنی آیت‌الله العظمی مکارم ‌شیرازی در عرصه قرآن کریم تجلیل می شود.



اهداف برگزاری جشنواره



دبیر علمی اولین جشنواره ملی قرآن پژوهی و طب، تقویت و توسعه فضای معنوی مبتنی بر قرآن کریم در دانشگاه های علوم پزشکی و ارائه آخرین دستاوردهای علمی – پژوهشی در حوزه قرآن و سلامت را از اهداف برگزاری این جشنواره عنوان کرد.



معاون آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قم ایجاد انگیزه در تولید فکر و جنبش نرم افزاری با تکیه بر آموزه‌های قرآن کریم و بسترسازی مناسب برای ورود و آشنایی استادان و دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی با مفاهیم ارزشمند قرآن کریم را از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره ذکر کرد.



کوهپایی با بیان اینکه در حاشیه این همایش چند کارگاه علمی برگزار می‌شود اظهار داشت: دیدار با برخی از مراجع تقلید و بازدید از کتابخانه آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی از دیگر برنامه‌های جانبی این جشنواره است.



انتخاب 114 مقاله برتر کشوری



وی ادامه داد: در این جشنواره 114 مقاله برتر کشوری که در همایش‌های استانی قرآن پژوهی و طب انتخاب شده‌اند معرفی و از صاحبان آثار برتر تجلیل می‌شود.



دبیر علمی اولین جشنواره ملی قرآن پژوهی و طب پیشرفت و توسعه هدفمند هر ملتی را مبتنی بر میزان اعتقادات و تمسک به هدف اصلی خلقت یعنی قرب الهی دانست و اظهار داشت: دین اسلام و کتاب آسمانی ما مسلمانان دارای مفاهیم ارزشمندی هستند که هر یک روشن گر راه بشر در همه زمان‌ها هستند.

