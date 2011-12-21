به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به تلاشهای شهرداری اندیشه به منظور آماده سازی پروژه های عمرانی در دست اجرا جهت بهره برداری، شهردار اندیشه به همراه مدیران این شهرداری از نحوه روند فیزیکی این پروژه ها از نزدیک بازدید و توصیه های لازم را ارائه کرد.

در این بازدید که از پرژوه های عمرانی، فضای سبز و لچگی‌های سطح شهر اندیشه به عمل آمد، نسبت به آماده سازی و تسریع در تکمیل پروژه ها نکاتی از سوی مسئولان ارائه شد.

در طی این بازدید، شهردار اندیشه از پیشرفت 30 درصدی پروژه لکه گیری آسفالتهای معابر سطح شهر خبر داد و افزود: با جدیت هر چه تمام تر، پیگیر به ثمر رساندن پروژه های عمرانی و فضای سبز تا پایان سال 90 خواهیم بود.

بهروز کاویانی تلاش و همت هرچه بیشتر مجموعه شهرداری را در رضایتمندی شهروندان و بهره گیری از تمام امکانات و توانمندیها جهت خدمت به مردم را هدف اصلی برنامه های این شهرداری بر شمرد و از مشارکت عمومی مردم در تحقق برنامه های شهرداری نیز قدردانی کرد و این مشارکت مردمی را بزرگترین عامل موفقیت مسئولین عنوان کرد.