  1. استانها
  2. تهران
۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۱

کاویانی خبر داد:

پیشرفت 30 درصدی پروژه لکه گیری آسفالتهای معابر سطح شهر

پیشرفت 30 درصدی پروژه لکه گیری آسفالتهای معابر سطح شهر

شهریار - خبرگزاری مهر: شهردار شهر اندیشه شهرستان شهریار از پیشرفت 30 درصدی پروژه لکه گیری آسفالتهای معابر سطح شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به تلاشهای شهرداری اندیشه به منظور آماده سازی پروژه های عمرانی در دست اجرا جهت بهره برداری، شهردار اندیشه به همراه مدیران این شهرداری از نحوه روند فیزیکی این پروژه ها از نزدیک بازدید و توصیه های لازم را ارائه کرد.

در این بازدید که از پرژوه های عمرانی، فضای سبز و لچگی‌های سطح شهر اندیشه به عمل آمد، نسبت به آماده سازی و تسریع در تکمیل پروژه ها نکاتی از سوی مسئولان ارائه شد.

در طی این بازدید، شهردار اندیشه از پیشرفت 30 درصدی پروژه لکه گیری آسفالتهای معابر سطح شهر خبر داد و افزود: با جدیت هر چه تمام تر، پیگیر به ثمر رساندن پروژه های عمرانی و فضای سبز تا پایان سال 90 خواهیم بود.

بهروز کاویانی تلاش و همت هرچه بیشتر مجموعه شهرداری را در رضایتمندی شهروندان و بهره گیری از تمام امکانات و توانمندیها جهت خدمت به مردم را هدف اصلی برنامه های این شهرداری بر شمرد و از مشارکت عمومی مردم در تحقق برنامه های شهرداری نیز قدردانی کرد و این مشارکت مردمی را بزرگترین عامل موفقیت مسئولین عنوان کرد.

وی در عنوان کرد: برای تعامل بهتر با شهروندان شهر اندیشه و سهیم بودن مردم  در روند پیشرفت عملکرد شهرداری و ارائه راهکارهای مناسب در زمینه های عمرانی، علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی، اتاق فکر وب سایت شهرداری را بارگذاری کرده ایم که در این زمینه شهروندان می‌توانند با ورود به اتاق فکر (www.AndishehCity.ir ) ما را در خدمت رسانی هر چه بهتر، یاری کنند.
کد مطلب 1489797

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها