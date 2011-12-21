ایران بدون تغییر در جایگاه چهل و پنجم/ اسپانیا در صدر

به گزارش خبرگزاری مهر، فوتبال ایران در تازه‌ترین رده بندی فیفا با 616 امتیاز همچنان در جایگاه چهل و پنجم تیمهای فوتبال جهان و چهارم آسیا قرار دارد.

ژاپن با 884 امتیاز در رده نوزدهم جهان واول آسیاست، استرالیا با 851 امتیاز در رده بیست و سوم جهان و دوم آسیا قرار دارد و کره جنوبی با 752 امتیاز در جایگاه سی و دوم جهان و سوم آسیاست.

اسپانیا در این رده بندی با 1564 امتیاز همچنان برترین تیم فوتبال جهان است و تیمهای هلند و آلمان در تعقیب این تیم هستند.

- رده بندی 10 تیم برتر جهان به این شرح است:

1- اسپانیا 1564 امتیاز

2- هلند 1365 امتیاز

3- آلمان 1345 امتیاز

4- اروگوئه 1309 امتیاز

5- انگلستان 1173 امتیاز

6- برزیل 1143 امتیاز

7- پرتغال 1100 امتیاز

8- کرواسی 1091 امتیاز

9- ایتالیا 1082 امتیاز

10- آرژانتین 1067 امتیاز