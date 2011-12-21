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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۲۷

رده بندی فیفا اعلام شد/

ایران بدون تغییر در جایگاه چهل و پنجم/ اسپانیا در صدر

ایران بدون تغییر در جایگاه چهل و پنجم/ اسپانیا در صدر

رده بندی ماه دسامبر فیفا در حالی اعلام شد که بیشتر تیمهای حاضر در جدول رده بندی تغییری در جایگاه خود نداشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فوتبال ایران در تازه‌ترین رده بندی فیفا با 616 امتیاز همچنان در جایگاه چهل و پنجم تیمهای فوتبال جهان و چهارم آسیا قرار دارد.

ژاپن با 884 امتیاز در رده نوزدهم جهان واول آسیاست، استرالیا با 851 امتیاز در رده بیست و سوم جهان و دوم آسیا قرار دارد و کره جنوبی با 752 امتیاز در جایگاه سی و دوم جهان و سوم آسیاست.

اسپانیا در این رده بندی با 1564 امتیاز همچنان برترین تیم فوتبال جهان است و تیمهای هلند و آلمان در تعقیب این تیم هستند.

- رده بندی 10 تیم برتر جهان به این شرح است:
1- اسپانیا 1564 امتیاز
2- هلند 1365 امتیاز
3- آلمان 1345 امتیاز
4- اروگوئه 1309 امتیاز
5- انگلستان 1173 امتیاز
6- برزیل 1143 امتیاز
7- پرتغال 1100 امتیاز
8- کرواسی 1091 امتیاز
9- ایتالیا 1082 امتیاز
10- آرژانتین 1067 امتیاز

کد مطلب 1489799

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