ایران بدون تغییر در جایگاه چهل و پنجم/ اسپانیا در صدر

به گزارش خبرگزاری مهر، فوتبال ایران در تازهترین رده بندی فیفا با 616 امتیاز همچنان در جایگاه چهل و پنجم تیمهای فوتبال جهان و چهارم آسیا قرار دارد.
ژاپن با 884 امتیاز در رده نوزدهم جهان واول آسیاست، استرالیا با 851 امتیاز در رده بیست و سوم جهان و دوم آسیا قرار دارد و کره جنوبی با 752 امتیاز در جایگاه سی و دوم جهان و سوم آسیاست.
اسپانیا در این رده بندی با 1564 امتیاز همچنان برترین تیم فوتبال جهان است و تیمهای هلند و آلمان در تعقیب این تیم هستند.
- رده بندی 10 تیم برتر جهان به این شرح است:
1- اسپانیا 1564 امتیاز
2- هلند 1365 امتیاز
3- آلمان 1345 امتیاز
4- اروگوئه 1309 امتیاز
5- انگلستان 1173 امتیاز
6- برزیل 1143 امتیاز
7- پرتغال 1100 امتیاز
8- کرواسی 1091 امتیاز
9- ایتالیا 1082 امتیاز
10- آرژانتین 1067 امتیاز
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