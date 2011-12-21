کشاورزان یزدی برای دریافت تسهیلات ثبت نام کنند

محمد چیت فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کشاورزان باید برای ثبت نام به منظور دریافت تسهیلات به سایت shenasname.maj.ir مراجعه کنند.

وی افزود: کلیه خدمات کشاورزان از قبیل ارائه حواله کود، منوط به ثبت اطلاعات بهره بردار در سامانه است.

چیت فروش با اشاره به هماهنگی به وجود آمده با دفاتر ict روستایی عنوان کرد: دفاتر ict و پیش خوان دولت و همچنین شرکت های خدمات مشاوره ای کشاورزی در سطح شهرستان، آماده همکاری با بهره برداران هستند و کشاورزان می توانند از این طریق به سایت سامانه مراجعه و نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام کنند.

وی تاکید کرد: بهره برداران توجه داشته باشند پس از ثبت اطلاعات نسبت به نگهداری کلمه کاربری (کد ملی) و رمز عبور خود اهتمام ورزند.

چیت فروش یادآور شد: در صورت مراجعه به دفاتر مربوطه از این دفاتر پرینت شناسنامه ثبت اطلاعات بهره برداری خود را دریافت کنند تا برای اقدامات بعدی از آن استفاده کنند.