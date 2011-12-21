ساخت ماشین کنترل آفت سوسک کلرادو در مزارع سیب زمینی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن منیری فر با اشاره به اینکه سوسک کلرادو، یکی از مهمترین آفات مزارع سیب زمینی به شمار می آید گفت: بر اساس بررسی های موجود، سالانه با وارد نمودن آسیب به مزارع زیر کشت این محصول در استان و سایر مناطق کشور، ضرر قابل توجهی را به بهره برداران از نظر کیفیت محصول و هم چنین در آمد حاصله، تحمیل می کند.

وی با اشاره به اینکه سوسک کلرادو قادر است بوسیله لاروهای برگ خوار خود، برگ های سیب زمینی را نابود کرده و بدین طریق بطور غیرمستقیم باعث کاهش میزان محصول تولیدی گردد، تصریح کرد: با توجه به اینکه برای کنترل این آفت، تکیه بر بکاربردن سموم شیمیایی باعث ایجاد مقاومت این حشره در برابر سموم شده و استفاده از غلظت بالاتر را طلب می کند که این کار علاوه بر آلودگی محیط زیست، هزینه تولید را نیز افزایش می دهد.

منیری فر ساخت این دستگاه را برای کنترل مکانیکی و جمع آوری سوسک کلرادو در مزارع سیب زمینی با استفاده از سیستم های نیوماتیک بیان کرد و گفت: محققان این مرکز برای اولین بار، یک ماشین ساده که قابلیت استفاده در زمین های کوچک زراعی را داشته باشد ساخته و کاربرد آن از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است.

وی از امکان جمع آوری و کنترل مکانیکی آفت سوسک کلرادو در راستای تدوین راهبرد مناسب کنترلی در قالب مدیریت تلفیقی آفات، کاهش محسوس مصرف حشره کش های شیمیایی به منظورحفظ محیط زیست ازآلودگی وکاهش هزینه تولید و همچنین ساخت ماشینی با ساختمان ساده و ارزان که با اندازه زمین و الگوی کشت منطقه سازگاری داشته باشد از مهمترین قابلیت های این دستگاه ذکر کرده و افزود: با بکارگیری آن در ناوگان زراعی استان، بخش مهمی از مشکلات و موانع تولید محصول سیب زمینی مرتفع می شود.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همچنین با اشاره به گسترش تعامل سازمان جهادکشاورزی با این مرکز در راستای کاربردی کردن تحقیقات و استفاده از آن در چرخه تولید گفت: تلاش بر این است با سرعت بخشی به تحقیق و تعامل با بخش اجرایی، نقش مرکز در توسعه پایدار بخش کشاورزی پررنگ تر شود.