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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۱

وعده های رئیس جمهوری/

ساخت متروی ورامین از سال 91 / شرط احمدی نژاد برای استان شدن ورامین

ساخت متروی ورامین از سال 91 / شرط احمدی نژاد برای استان شدن ورامین

ورامین - خبرگزاری مهر: دکتر محمود احمدی نژاد در دور چهارم سفر به شهرستان ورامین وعده هایی از استان شدن به یک شرط و ساخت مترو از سال 91 به مردم این منطقه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر چهارشنبه رئیس جمهور با وجود اینکه به خواسته مردم شهرستان ورامین نسبت به ساخت مترو آگاه بود و در سفر اول خود به ورامین در حدود شش سال پیش نیز مصوب شده بود، این بار با پرسش مردم این منطقه مبنی بر درخواست مترو، از آنها سئوال کرد که مترو می خواهند؟ که با موافقت جمعیت انبوه حاضر در ورزشگاه تختی ورامین مواجه شد و چند بار این سئوال را تکرار کرد.

ساخت متروی ورامین از سال 91 آغاز می شود

احمدی نژاد در جریان سخنرانی در جمع مردم شهرستان ورامین اظهار داشت: امیدوارم عملیات ساخت مترو برای ورامین و شهرهای اطراف در سال 91 آغاز شود.

وی با اشاره به  اینکه برای ساخت متروی ورامین دولت بودجه اختصاص می دهد، ادامه داد: برای تسریع در عملیات ساخت مترو، با وزیر مسکن و مدیرعامل مترو صحبت کرده ام تا هر چه زودتر این پروژه عملیاتی شود.

البته چندی پیش از سوی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی که در این مراسم حضور نداشت، اعلام شده بود که رئیس جمهور دستور واگذاری پروژه قطار شهری شهرستان ورامین از راه آهن جمهوری اسلامی به مترو را صادر کرده است.

ورامین فرمانداری ویژه می شود!

احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنانش در پی خواسته یکی از مردم گفت: به مردم این شهرستان قول می دهم ورامین فرمانداری ویژه بشود.

این درحالیست که ورامین بیش از شش ماه است به فرمانداری ویژه در استان تهران ارتقا یافته است و اشتباه  رئیس جمهور ناشی از خواسته آن فرد بود.

شرط رئیس جمهور برای استان شدن ورامین

رئیس جمهور در ادامه، در پی خواسته مردم مبنی بر تشکیل استان خرداد، با بیان اینکه استان شدن یک میلیون جمعیت می خواهد، گفت: مردم شهرستان ورامین قرار بگذارند جمعیت را تغییر دهند، ما نیز این شهرستان را به استان ارتقاء خواهیم داد.

کد مطلب 1489813

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