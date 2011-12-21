کوتاه ورزشی از ساوجبلاغ

مسابقات قهرمانی استان تکواندو بانوان در رده سنی نوجوانان در روز جمعه مورخ 25/9/90 در ورزشگاه انقلاب سالن نشاط برگزار گردید . این دوره از رقابتها که با حضور 100 تکواندو کار در رده کمربندهای سبز- زرد و آبی به رقابت پرداختند که تیم ساوجبلاغ نیز به سرپرستی و مربیگری ریحانه فولادی و مرضیه ورزدار به همراه 7 نفر نوجوان تکواندو کار شرکت نمودند و موفق به کسب مقامهای انفرادی ذیل گردیدند :

کمربند زرد

مقام اول : سیده حدیث موسوی- حدیث اسدالهی

مقام سوم : فاطمه شماخی – ریحانه صالح خیل – فاطمه نوروزی

کمربند سبز

مقام اول : سارا صمدی

مقام سوم : فاطمه گودرزی

برگزاری هفته ششم لیگ برتر تکواندو بانوان

مسابقات هفته ششم لیگ برتر تکواندو بانوان در مورخ 25/9/90 روز جمعه در ورزشگاه انقلاب سالن نشاط با حضور 10 تیم در سطح بسیار بالا برگزارگردید و تیم نونهالان ساوجبلاغ به سرپرستی زینب فولادی و مربیگری ریحانه فولادی در این رقابتها حضور داشتند.

در مجموع مسابقات این هفته لیگ استان البرز 3 بازی تیم هشتگرد انجام داده است که در بازی با تیم ملی پوش البرز 3-7 برنده و در دو بازی دیگر را که با تیمهای بازرگانی باقر لو و آریانا انجام داد ه است را واگذار کرد.

دهیاران ساوجبلاغ با رئیس ورزش شهرستان تشکیل جلسه دادند

جلسه ای با حضورمسئول حقوقی استان البرز ومعاونت اداره ثبت و اسناد ساوجبلاغ و افشاری رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان و18 نفرازدهیاران سطح شهرستان درمحل سالن کنفرانس در خصوص مستندسازی سالنهای ورزشی تشکیل شد.

ابتدا آقای افشاری ضمن خیرمقدم به حاضرین درخصوص اهمیت حفظ و حراست از بیت المال واموال که برهمه ماواجب است سخنانی را ایراد کرد که یکی ازراههای رسیدن به آن را شناسنامه دارکردن اماکن ورزشی دانست که باید به کمک اداره ثبت واسناد واملاک شهرستان، اداره بنیادمسکن ودهیاران محترم صورت گیرد. سپس ازآن آقای کثیری راهکارهای مناسب دراین زمینه را بیان کرد.

در این جلسه مقرر شد درخصوص سالنهای ورزشی روستایی که خارج از بافت روستاهستند، دهیاران نسبت به پیگیری و مکاتبات لازم با اداره بنیاد مسکن شهرستان جهت افزایش محدوده بافت روستایی اقدام نمایند تا مستندسازی سالنهای ورزشی با توجه به قرارگرفتن دربافت روستایی به سهولت انجام گردد.