شرط محرومیت مادام العمر کارفرمایان از بخشودگی حق بیمه

محمد حسین زدا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: دو گروه از کارفرمایان مشمول بخشیدگی حق بیمه می‌شوند. گروهی که در گذشته برساس ماده 103 قانون برنامه پنجم توسعه از این امکان بهره مند می شوند و همچنین گروهی که مشمول قانون جدید بند "و" ماده 80 شده اند و به مدت پنج سال از بخشودگی حق بیمه برخوردار شده اند.

به گفته وی، چنانچه کارفرمایان از این ماده استفاده کنند 18 درصد سهم بیمه آنها را دولت پرداخت می کند.

مدیرکل درآمد حق بیمه صندوق تامین اجتماعی تاکید کرد: این قانون شامل کارفرمایانی می شود که علاوه بر تعداد مورد نیاز شان در کارگاه ، کارگر جدید استخدام کنند و در این صورت از بخشودگی حق بیمه به مدت پنج سال بهره مند می شوند.

زدا گفت: البته استخدام کارگر باید از ادارات کاریابی انجام شود. همچنین تائید اینکه کارفرمایان از قانون بخشودگی بهره مند می شوند یا خیر باید توسط کمیته های ویژه این کار تشخیص داده شود.