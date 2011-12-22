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۱ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۳۳

مبانی اخلاق اسلامی و یونانی متفاوت است

مبانی اخلاق اسلامی و یونانی متفاوت است

مدیر فلسفه ادیان دانشگاه سمنان تفاوت اخلاق یونانی و اسلامی را از نوع ورود به بحث ندانست، بلکه از نظر مبانی و مفروضات و پشتیبانی‎های اخلاق فضیلت‏گرا دانست که عمدتا در تفکر ارسطویی مبتنی بر دولت شهر و تفکر یونانی آن زمان بوده است.

دکتر عظیم حمزئیان درباب اخلاق فضیلتگرای یونانی که مورد پذیرش فیلسوفان اسلامی قرار گرفته، به خبرنگارمهر گفت: تفاوت عمده‏ای که در مسئله اخلاق فضیلتگرا بین فیلسوفان اسلامی و یونانی وجود دارد از شیوه ورود به بحث نیست، بلکه از نظر مبانی و مفروضات و پشتیبانی‎های اخلاق فضیلت‏گرا است که عمدتا در تفکر ارسطویی مبتنی بر دولت شهر و تفکر یونانی آن زمان بوده، درحالیکه اخلاق فضیلتگرای اسلامی مبتنی بر دین است.

این استاد گروه فلسفه دانشگاه سمنان منظور از دولت شهر یونانی را همان تفکر یونانی تشکیل حکومت دانست و افزود: اینکه در یونان تفکر حکومت بر فردتقدم داشته، نهایت تلاشی است که فیلسوفان یونانی و خود ارسطو و افلاطون درباره یک اتوپیا یا مدینه فاضله داشته اند.

وی درباره نظریه حد وسط اخلاق ارسطو و پذیرش آن توسط فیلسوفان اسلامی هم اظهارداشت: از این جهت فلاسفه مسلمان دیدگاه ارسطو را در مورد رعایت حد وسط در مباحث اخلاقی کاملا پذیرفتند و این هم شاید به دلایل این بود که آنها خصوصا با توجه به تفکر مشائیان مسلمان، نظیر بوعلی و فارابی و پس از آن، این رای را نزدیک به صلاح دانستند. ولی به هرحال اگر این رای هم عین رای ارسطویی باشد اما رایی انتخاب شده توسط آنهاست و از این جهت رای آنها محسوب نمی‏شود.

کد مطلب 1489818

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