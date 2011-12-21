ضرورت ایجاد گروههای داوطلب مدیریت بحران در محلات

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طلایی روز چهارشنبه در نشست مدیران بحران کلانشهرهای کشور که با حضور مدیران بحران 13 کلانشهر در مرکز فرماندهی و ستاد مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد با تاکید بر اهمیت عنصر مشارکت در مدیریت بحران گفت: با توجه به مقاومت ساختار اجرایی کشور در برابر برنامه‌های مشارکتی اگر بخواهیم در مدیریت بحران به توفیقی دست یابیم، اساسی‌ترین گام فراهم کردن زمینه مشارکت هدفمند و موثر و کارآمد شهروندان در تمامی فعالیتهای مدیریت بحران اعم از پیشگیری، آمادگی و مقابله است.

وی با مفید خواندن تشکیل گروههای داوطلب واکنش اضطراری محله (دوام) در تمامی محلات تهران، گفت: ایجاد تشکلهای مردم‌نهاد در این حوزه از اقدامات اساسی مدیریت بحران به شمار می‌آید چرا که اگر نتوان بر اساس آموزه‌های دانش اجتماعی به جلب مشارکتهای مردم پرداخت، موفقیت چندانی به دست نمی‌آید.

طلایی افزود: نسل جوان امروز از طریق اینترنت با دنیایی مجازی ارتباط دارد و به دنبال ایفای نقش هستند. باید در حوزه مدیریت بحران جنبشی سازماندهی و برنامه‌ریزی شود تا بتواند تا از توان شهروندان بهره گرفت.

وی گفت: به محض اینکه عوامل اجتماعی را در سازماندهی گروهها در نظر گرفتیم باید مدیریت شهری در هر محله‌ای نیرو‌های داوطلب علاقمند را متناسب با وظایفی که بر عهده دارد جذب کرده و سازماندهی، آموزش و تجهیز نماید تا رابطه آنها با دیگر بخشهای مرتبط با مدیریت بحران، چه در درون ساختار شهرداری و چه در ارتباط با نهاد‌های دیگر، برقرار شود و شبکه‌ای اجتماعی ایجاد کند که به تعداد محلات، تشکلهای مردم نهاد داوطلب مدیریت بحران داشته باشیم و این تشکل‌ها را در یک برنامه آموزشی منظم، مستمر و پیوسته سازماندهی کنیم و ایجاد این گروههای مردمی داوطلب در محلات کلید موفقیت مدیریت بحران است.

عزیزالله رجب‌زاده، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز در این نشست با اعلام آمادگی نسبت به انتقال تجربیات کسب شده مدیریت بحران شهر تهران به سایر کلانشهر‌های کشور گفت: کسب تجربه‌های داخلی و جهانی در تبادل تجربیات حوزه مدیریت بحران ارزشمند و مفید است و سبب پرهیز از دوباره کاری و بروز خطا در برنامه‌های عملیاتی می‌شود.

وی گفت: تجارب ارزشمندی در حوزه مدیریت حوادث در کشور موجود است و زمینه‌های مطلوبی فراهم آمده است که با هم‌افزایی سازمانها و نهادها و اجرایی شدن طرحهای تدارک دیده شده می‌توان بر بسیاری از کاستیها در این حوزه غلبه کرد.

رجب زاده تاکید کرد: اجرای مانور‌های آمادگی در برابر زلزله باید با زیر‌ساختهای موجود و سایر اقدامات حوزه‌های آمادگی، پیشگیری و مقابله همخوانی داشته باشد تا اجرای آن موثر واقع شود.

در ادامه این نشست مباحث تخصصی و کارشناسی در زمینه‌های تدوین سند راهبردی، انتقال تجارب موفق کلانشهرها، ایجاد پرتال مدیریت بحران کلانشهرها و سایر برنامه‌های تدارک دیده شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.