مریم جلالی داور بخش مستند جشنواره جام جم به خبرنگار مهر گفت: این جشنواره به ارتقاء سطح برنامه سازی و تغییر نگرش در تولید کمک میکند. اهمیت این جشنواره نیز در هدف یابی و دست یابی به آن است و هر چقدر به هدف نزدیکتر شود اهمیت آن بیشتر میشود.
وی افزود: با تحقق خط مشی و طراحی و برنامهها، جشنواره تلویزیونی جام جم در سالهای آتی تکمیلتر میشود. از طرفی مستند نیاز امروز رسانه است و با بالارفتن سطح اطلاعات عمومی و غلبه طبقه متوسط نیاز کمتری به ژانرهای دراماتیک احساس میشود.
داور بخش مستند با تاکید بر مورد توجه بودن واقعگرایی تصریح کرد: چنین نیازی بیشتر در آثار مستند محقق میشود. جشنواره جام جم نیز باید با نگاهی آینده پژوهانه مستندهای مورد نیاز آتی را مشخص کند.
وی مستندهای رسیده به جشنواره را باکیفیت، فاخر و در عین حال یک اندازه، یک شکل و یک سبک دانست و یادآور شد: باید مستندهای خلاقانهتر و نرمتری تولید شود؛ به این واسطه تفاوت شبکهها در عرصه مستند نیز دیده خواهد شد.
جلالی همچنین نوشتن اساسنامه و تعیین اهداف را برای جشنواره ضروری و راهگشا دانست.
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