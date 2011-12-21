نبود مهندسی ترافیک یکی از معضلات کرج است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران نژاد ظهر چهارشنبه در مراسم معارفه رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان کرج که در سالن فجر استان برگزار شد، اظهار داشت: یکی از معضلات و مشکلات کرج مهندسی ترافیک این شهر است.

وی ابراز داشت: کاهش آمار در رابطه با تصادفات و فوتی های کرج نشان دهنده رشد و توسعه خوب در حوزه راهنمایی و رانندگی است.

تصادفات رانندگی کرج 58 درصد کاهش داشته است

فرماندار کرج گفت: تصادفات رانندگی کرج در هشت ماه نخست سال جاری نسبت مشابه به سال گذشته 58 درصد کاهش داشته است و همچنین در حوزه پلیس راه نیز 39 درصد کاهش تصادفات رانندگی را شاهد بودیم.

ایران نژاد با بیان اینکه آمار فوتی در محورهای کرج نیز هفت درصد کاهش داشته است، اضافه کرد: امروزه اگر در حوزه ترافیک و عبور و مرور شاهد بهبود و پیشرفت هستیم تمام اینها به همت و تلاش پرسنل زحمت کش راهنمایی و رانندگی در پلیس راهور و راه است.

وی افزود: این آمار حقانیت و عملکرد مظلومانه پلیس راهور و راه کرج را نشان می دهد که منشا آرامشی برای مردم این شهر بوده است.

فرماندار کرج ادامه داد: پلیس راهور و راه شهرستان کرج در سال جاری هیچ اعتباری را از شهرداری کرج دریافت نکرده است اما مظلومانه با تلاش و کوشش کار کرده است.

ایران نژاد با اشاره به اینکه تعریض جاده چالوس، عملیات کوه بری و همچنین اجرای طرح های مختلف ترافیکی در سال جاری به همت پرسنل نیروی انتظامی اجرا شده است، اضافه کرد: نتایج این عملکرد کاهش هفت درصدی فوتی در جاده های کرج است.