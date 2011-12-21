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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۰

معاون شهردار تهران خبر داد:

استفاده غیراصولی از کارگران ساده در گودبرداری ساختمانها

استفاده غیراصولی از کارگران ساده در گودبرداری ساختمانها

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به حساسیت مرحله گودبرداری در ساخت و سازها گفت: گودبرداری ساختمان از مراحل فنی ساخت و ساز است و باید توسط کارگران ماهر انجام شود در صورتی که این کار توسط کارگران ساده انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیربد معصومی با بیان اینکه یکی از مهمترین مراحل ساخت و ساز مرحله گودبرداری است که از حساسترین مراحل است و نیازمند آن است تا کار در این مرحله به شکل کاملا فنی انجام شود گفت: به دلیل حساسیت این مرحله باید از کارگران مجرب در این زمینه استفاده شود اما متاسفانه این کار توسط کارگران ساده صورت می گیرد و به همین دلیل در بسیاری از موارد شاهد اتفاقات ناگوار در سطح شهر هستیم .

معاون شهردار تهران در ادامه با تاکید بر لزوم حضور مهندس ناظر در مرحله گودبرداری ساختمان اظهار کرد: برای کاهش حوادث ساختمانی باید مهندس ناظر حضور داشته باشد و بر مراحل کار نظارت کند چراکه این مرحله کاملا حساس است و باید با تدبیر انجام شود .

معصومی خاطر نشان کرد: ساختمانها سرمایه های ملی کشور هستند که باید بتوان به درستی آنها را احداث و از آنها نگهداری کرد و همچنین با توجه به حساسیت ساخت و ساز و حوادث هنگام ساخت باید دقت بیشتری در این زمینه انجام شود.

وی در ادامه با تاکید بر جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز گفت: شناسایی تخلفات ساختمانی هم اکنون به صورت سیستمی انجام می شود و همه ساخت و سازها باید بر اساس پروانه ساخت انجام شود که بر این کار نظارت وجود دارد و در صورت تخلف بر اساس قوانین و تبصره های ماده 100 با آن برخورد خواهد شد.

کد مطلب 1489825

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