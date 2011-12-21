استفاده غیراصولی از کارگران ساده در گودبرداری ساختمانها

به گزارش خبرگزاری مهر، هیربد معصومی با بیان اینکه یکی از مهمترین مراحل ساخت و ساز مرحله گودبرداری است که از حساسترین مراحل است و نیازمند آن است تا کار در این مرحله به شکل کاملا فنی انجام شود گفت: به دلیل حساسیت این مرحله باید از کارگران مجرب در این زمینه استفاده شود اما متاسفانه این کار توسط کارگران ساده صورت می گیرد و به همین دلیل در بسیاری از موارد شاهد اتفاقات ناگوار در سطح شهر هستیم .

معاون شهردار تهران در ادامه با تاکید بر لزوم حضور مهندس ناظر در مرحله گودبرداری ساختمان اظهار کرد: برای کاهش حوادث ساختمانی باید مهندس ناظر حضور داشته باشد و بر مراحل کار نظارت کند چراکه این مرحله کاملا حساس است و باید با تدبیر انجام شود .

معصومی خاطر نشان کرد: ساختمانها سرمایه های ملی کشور هستند که باید بتوان به درستی آنها را احداث و از آنها نگهداری کرد و همچنین با توجه به حساسیت ساخت و ساز و حوادث هنگام ساخت باید دقت بیشتری در این زمینه انجام شود.

وی در ادامه با تاکید بر جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز گفت: شناسایی تخلفات ساختمانی هم اکنون به صورت سیستمی انجام می شود و همه ساخت و سازها باید بر اساس پروانه ساخت انجام شود که بر این کار نظارت وجود دارد و در صورت تخلف بر اساس قوانین و تبصره های ماده 100 با آن برخورد خواهد شد.