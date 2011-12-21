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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۹

فردا/

پدیده انقلاب زمستانی در میل تاریخی رادکان مشاهده می شود

پدیده انقلاب زمستانی در میل تاریخی رادکان مشاهده می شود

چناران - خبرگزاری مهر: رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری چناران گفت: پدیده انقلاب زمستانی فردا پس از طلوع خورشید در میل تاریخی رادکان قابل مشاهده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی روحانی اظهارکرد: همه ساله تعدادی از علاقمندان علم نجوم در برج تاریخی رادکان گردهم می آیند تا پدیده انقلاب زمستانی را مشاهده کنند.

وی افزود: برج تاریخی رادکان در نزدیکی شهر چناران و 75کیلومتری غرب مشهد واقع شده که تاریخ ساخت آن منتسب به سال 607 ه.ق است.

وی تصریح کرد: این برج که کاربرد آن تقویمی ونجومی نیز بوده است دارای قطر داخلی به شعاع 14متر و منظر بیرونی آن تا ارتفاع حدود پنج متری به شکل 12ضلعی و از آنجا تازیر گنبد دارای 36ترک نیم ستونی است.

روحانی با اشاره به اینکه پدیده انقلاب زمستانی در ساعت اولیه صبح پس از طلوع آفتاب اول دی ماه در برج رادکان قابل مشاهده است ادامه داد: انقلاب زمستانی کوتاهترین روز سال در نیمکره شمالی است "اول دی ماه" و شروع رسمی فصل زمستان است.

وی با باین اینکه گروهی از علاقمندان علم نجوم برای رصد از ساعت 5 و نیم صبح در برج رادکان مستقر می شوند افزود: از هنگام انقلاب زمستانی به بعد روزها به تدریج بلندتر می شود و در طول شش ماه زمین در طرف دیگر خورشید قرار می گیرد و ساکنان در نیمکره شمالی انقلاب تابستانی را در بلند ترین روز سال "اول تیر ماه" تجربه خواهند کرد.

کد مطلب 1489826

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