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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۷

حجت الاسلام صالحی:

9 دی روز برچیده شدن طومار توطئه دشمنان است

9 دی روز برچیده شدن طومار توطئه دشمنان است

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان گفت: 9 دی روز برچیده شدن طومار توطئه دشمنان انقلاب و اسلام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد صالحی افزود: دشمنان از ابتدای انقلاب اسلامی با توطئه و برنامه ریزی در صدد براندازی انقلاب اسلامی ایران بودند.

وی گفت: دشمنان با استفاده از مدل هایی که در کشورهای دیگر اجرا کردند می خواستند انقلاب اسلامی ایران را نیز که رسوا کننده جهان استکبار است، ‌از ریشه بخشکانند.

وی اضافه کرد: فتنه 88 توطئه دشمنان فریب خورده ای بود که از قافله انقلاب بریده بودند و به بهانه انتخابات قصد ضربه زدن به انقلاب را داشتند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه همدان گفت: دشمنان که تحمل حماسه با شکوه مردم ایران در انتخابات را نداشتند با استفاده از فرصت در کشور آشوب به پا کردند.

حجت الاسلام صالحی افزود: با وجود تجمع هایی که صورت گرفت مردم همیشه در صحنه ایران با رهبریهای داهیانه مقام معظم رهبری به میدان آمده و توطئه دشمنان را خنثی کردند.

وی گفت: دشمنان نه تنها انقلاب ایران را بلکه مقدسات و اصل ولایت فقیه را نشانه گرفته بودند که در نهایت منجر به آتش زدن خیمه های اباعبدالله الحسین(ع) شد.

وی بیان داشت: مردم همیشه در صحنه ایران با ورود به صحنه، حماسه ای بزرگ در روز 9 دی خلق کردند و تلاش های 30 ساله دشمنان در نهایت با حضور گسترده مردم فهیم ایران بار دیگر ناکام ماند.

کد مطلب 1489827

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