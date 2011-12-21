آمار بخش نمایش یادواره «تجلی بصیرت» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش نمایشی یادواره در شاخههای مسابقه نمایشهای صحنهای، مسابقه نمایشهای خیابانی و میدانی، مسابقه نمایشهای رادیویی، بخش نمایشنامهخوانی و مسابقه نمایشنامهنویسی برگزار خواهد شد.
براساس آمار رسیده به دبیرخانه تاکنون به بخش صحنهای 62 اثر، نمایش خیابانی و میدانی 29 اثر، نمایشنامه خوانی 40 اثر، نمایش رادیویی 15 اثر و نمایشنامهنویسی 60 اثر رسیده است.
نخستین یادواره هنری تجلی بصیرت دی ماه امسال در سه بخش هنرهای تجسمی، موسیقی و نمایش از سوی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میشود.
دبیرخانه نخستین یادواره هنری تجلی بصیرت در بخش نمایش آخرین آمار آثار را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بخش نمایشی یادواره در شاخههای مسابقه نمایشهای صحنهای، مسابقه نمایشهای خیابانی و میدانی، مسابقه نمایشهای رادیویی، بخش نمایشنامهخوانی و مسابقه نمایشنامهنویسی برگزار خواهد شد.
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