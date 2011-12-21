آمار بخش نمایش یادواره «تجلی بصیرت» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش نمایشی یادواره در شاخه‌های مسابقه نمایش‌های صحنه‌ای، مسابقه نمایش‌های خیابانی و میدانی، مسابقه نمایش‌های رادیویی، بخش نمایشنامه‌خوانی و مسابقه نمایشنامه‌نویسی برگزار خواهد شد.



براساس آمار رسیده به دبیرخانه تاکنون به بخش صحنه‌ای 62 اثر، نمایش خیابانی و میدانی 29 اثر، نمایشنامه خوانی 40 اثر، نمایش رادیویی 15 اثر و نمایشنامه‌نویسی 60 اثر رسیده است.



نخستین یادواره هنری تجلی بصیرت دی ماه امسال در سه بخش هنرهای تجسمی، موسیقی و نمایش از سوی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.