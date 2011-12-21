کودکان در جشنواره سپنتا فیلم تماشا می کنند

صنم کیوانی؛ دبیر دومین دوره جشنواره فیلم کوتاه سپنتا با اعلام این خبر در توضیح چگونگی حضور و انتخاب فیلم های کودکان و نوجوانان به خبرنگار مهر، گفت : این جشنواره ویژه کودکانی است که آموزش فیلمسازی دیده اند. این جشنواره فرصتی است تا کودکان دنیای زیبای خود را به بزرگ ترهای خود نشان دهند در واقع این جشنواره تلاشی است تا کودکان تصویر کودکی خود و آنچه دوست می دارند را به تصویر بکشند ؛ بنابراین قرار با آثاری خیلی حرفه ای مواجه باشیم.

وی در ادامه با اشاره به چرایی تقویت روحیه فیلمسازی در کودکان افزود: یکی از دلایل اصلی آموزش فیلمسازی به کودکان توجه به این مطلب است که در دنیای امروز کودکان بیش از گذشته با تصویر آشنا هستند و به تبع خیال پردازی و رویا بافی های آنها بیشتر است در نتیجه می توانند مجموع رویاهای خود را در قالب فیلم های کوتاه عرضه کنند و بزرگترهای خود را پای دل مشغولی های کودکانه خود بنشانند .

دبیر دومین دوره جشنواره فیلم کوتاه سپنتا در پایان افزود : این جشنواره دومین دوره خود را تجربه می‌کند و قرار است 20 فیلم ساخته کودکان و نوجوانان طی دو روز در تاریخ اول و دوم دی ماه نمایش داده شوند؛ همچنین هیأتی چهار نفره متشکل از خسرو سینایی، عزیزالله حاجی‌مشهدی، مصطفی خرقه‌پوش و مهران سپهران آثار حاضر در جشنواره را مورد بررسی قرار خواهند گرفت .

لازم به ذکر است دومین جشنواره فیلم سپنتا مجموع فیلم های خود را از فردا ساعت 4 تا 7 آغاز می کند و به ترتیب فیلم های "صنعت سرخ" ، "کودکی و سادگی هایش"،"دنیای وارونه"،"شاید برای ما"،" نور سدینو"،" تعطیلات تابستانی"، "خداوند نقاش زمین"،"سفر من"،"حیاط طلایی"،"عاقبت "،" قوری و بزی"،" مادر جون"،سال بعد"،" برگ خزان"،" خنده"،" یه روز بد برای نگهبان"،"گمشده" و "ایران" نمایش داده می شود.