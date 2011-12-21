مجوز 6 موسسه قرآنی در خراسان جنوبی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مطهری فر ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون مجوز راه اندازی شش موسسه قرآنی جدید در استان اخذ شده است، اظهار داشت: هم اکنون تعداد موسسات قرآنی فعال در سطح استان به 22 موسسه رسیده است.

وی همچنین از کسب رتبه پنجم کشوری ادراه کل فرهنگ و ارشاد استان در ارزیابی شش ماهه امسال خبر داد و افزود: این نهاد در بین 32 استان کشور در ارزیابی فعالتی های فرهنگی، هنری، پژوهشی و ... در رتبه پنج کشور قرار گرفته است.

به گفته وی این ارزیابی از نیمه دوم سال گذشته تا نیمه نخست امسال محاسبه شده است.

مطهری فر شرکت بیش از سه هزار نفر در طرح های آموزش قرآن را از مهمترین فعالیت های قرآنی این مجموعه برشمرد و بیان کرد: همچنین در این راستا دو مرحله آزمون موسسات قرآنی با حضور بیش از یک هزار و 100 نفر در استان برگزار شده است.

وی با اشاره به اینکه جنگ نرم دشمن از مهدکودک ها آغاز شده و نسل جدید نظام جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار داده است، تاکید کرد: برنامه ریزی در این مقاطع باید در اولویت نخست کاری تمام مدیران بویژه نهادهای فرهنگی قرار گیرد که در این راستا برنامه های قرآنی متنوعی ویژه نونهالان در محیط مهدهای قرآنی برگزار شده است.

مطهری فر مسابقات قرآنی مختلف با حضور بیش از چهار هزار و 500 نفر، توزیع بیش از 200 میلیون ریال اقلام فرهنگی قرآنی، برگزاری دو جشنواره های قرآنی، برگزاری دوره تربیت مربی قرآن، برپایی پنج محفل سخنرانی مذهبی با حضور خطیبان توانمند، برگزاری 18محفل انس با قرآن با حضور استادان بین المللی و استانی، برگزاری همایش تجلیل از فعالان قرآنی و خادمان قرآن کریم و مدیران موسسات را از دیگر برنامه های قرآنی این مجموعه از ابتدای امسال تاکنون برشمرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در پایان با اشاره به برنامه های شاخص در دست اجرا تا پایان امسال، یادآور شد: اجرای طرح هایی در حوزه نهج البلاغه، اجرای برنامه های قرآنی در زندان و کانونهای اصلاح تربیت، توزیع اقلام فرهنگی از قبیل نرم افزار در بین مهد های کودک، برپایی محافل انس با قرآن و اجرای مراسم تعزیه در ایام اربعین از جمله برنامه های در دست اقدام این مجموعه است.