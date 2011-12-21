دریافت گواهینامه و پیاده سازی سیستم IMS در شهرک صنعتی شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عرب غنی در همایش هیئت امناهای شهرکهای صنعتی فارس افزود: این گواهینامه تلفیقی از اجرای سه گواهینامه مدیریت ISO9001ومدیریت کنترل محیط زیست iso14001وسیستم ایمنی iso18001است که در شهرک صنعتی بزرگ شیراز پیاده سازی شده است.

وی با بیان اینکه با حمایتهای ویژه مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس، هیئت امنای شهرک صنعتی بزرگ شیراز در حال اجرای سیستم اتوماسیون اداری برای ارائه خدمات مناسب تر به صنعتگران است، گفت: در این سیستم با صدور شناسنامه برای واحدهای صنعتی علاوه بر تسهیل در مکاتبات و نامه نگاریهای صنایع با ارائه کد شناسایی و کد پرونده به واحدهای صنعتی، نامه های اداری صنعتگران در دستگاههای اجرایی نیز پیگیری می شود.

عرب غنی افزود: در زمینه راه اندازی اتوماسیون اداری نیز هیئت امنای شهرک صنعتی شیراز جزو نخستین هیئت امناهای شهرکهای صنعتی درکشور محسوب می شود که موفق به انجام آن شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه هیئت امنای شهرک صنعتی بزرگ شیراز مشاوره های رایگان در زمینه مسائل حقوقی بیمه، قانون کار و کارآفرین به صنعتگران ارائه می دهد، گفت: مشاورانی در این بخشها همه روزه در دفتر این هیئت امنا مستقر هستند و به ارائه مشاوره می پردازند.

عرب غنی افزود: هیئت امناها در شهرکهای صنعتی که از بین صنعتگران فعال در آن شهرک انتخاب می شوند می توانند نقش موثری در حل مسائل و مشکلات شهرک صنعتی و ارائه خدمات به صنعتگران داشته باشند.

وی با بیان اینکه هیئت امناها باید به سمت درآمدزایی و ایجاد درآمد پایدار حرکت کنند، گفت: در این زمینه برنامه هایی در هیئت امنای شهرک صنعتی بزرگ شیراز انجام شده که می تواند الگوی مناسبی برای هیئت امناها در سایر شهرکهای صنعتی باشد.

مدیر عامل هیئت امنای شهرک صنعتی بزرگ شیراز افزود: هیئت امنا در اداره عمومی شهرک صنعتی و همچنین ارائه خدمات به صنعتگران در حال برنامه ریزی و فعالیت است.

وی همچنین با اشاره به لزوم تشکیل دبیرخانه مرکزی هیئت امناهای شهرکهای صنعتی در استان فارس، گفت: با توجه به اینکه تاکنون هیئت امناها در تعدادی از شهرکهای صنعتی استان تشکیل شده، لزوم تشکیل این دبیرخانه مرکزی باهدف هم افزایی و انسجام در فعالیتهای هیئت امناها بیشتر از پیش احساس می شود.

وی افزود: در این زمینه مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس نیز از ایجاد این دبیرخانه استقبال کرده و علاوه بر اینکه طی ابلاغی اینجانب را به عنوان مشاور خود در زمینه راه اندازی دبیرخانه مرکزی هیئت امناها انتخاب کرده زمین رابه منظوراحداث ساختمان فضای اداری به هیئت امنای شهرک صنعتی بزرگ شیرازاختصاص داده است.

عرب غنی افزود: در حال احداث ساختمان مرکزی هیئت امنا هستیم تا با تشکیل آن برخی امکاتبات و اموراداری صنعتگران استان توسط این دبیرخانه پیگیری شود.

وی با قدردانی از حمایتهای ویژه مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس در توجه خاص به هیئت امناها به عنوان نمایندگان بخش خصوصی صنعت، گفت: بی شک تقویت هیئت امناها بستر مناسبی را برای تحقق اصل 44 قانون اساسی فراهم می کند.

شهرک صنعتی بزرگ شیراز با بیش از 700 واحد صنعتی فعال و اشتغالزایی 11 هزار نفر یکی از بزرگترین شهرکهای صنعتی کشور محسوب می شود.