فروشگاه های الکترونیکی خراسان رضوی ساماندهی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صفرزاده اظهار داشت: ایجاد فروشگاه های مجازی یا الکترونیکی یکی از راهکارهای مناسب و اجرائی کاهش داد و ستدهای سنتی و رفت و آمدهای شهری بوده و وجود این گونه فروشگاه ها امکان خریدهای اینترنتی را فراهم می سازد.

وی بیان کرد: میزان داد و ستدهای الکترونیکی در فضای مجازی اینترنت در برخی کشورهای پیشرفته تا 50 درصد می رسد و در کشور ما، کمتر از پنج درصد است.

وی ضمن تاکید بر افزایش فروشگاه های الکترونیک در استان تصریح کرد: امور صدور مجوز فعالیت این فروشگاه ها به استانها و در استان خراسان رضوی به کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد تفویض شده است.

صفرزاده افزود: طبق آیین نامه صدور مجوز فروشگاههای الکترونیکی، اتحادیه صنف خدمات رایانه و ماشین های اداری، بعنوان اتحادیه متولی صدور مجوز فروشگاه الکترونیکی تعیین تا برابر شیوه آیین نامه مذکور مجوز فعالیت اینگونه فروشگاهها صورت پذیرد.

وی افزود: در راستای ساماندهی این قبیل فروشگاهها کمیته ای مرکب از اداره اماکن، پلیس، دانشگاه علوم پزشکی، مجامع امور صنفی و سازمان صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده است.