بانکها همکاری مناسبی با صادرکنندگان کرمانشاهی ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، کیوان کاشفی گفت: سالهای گذشته، آرزو داشتیم میزان صادرات استان به یک میلیارد دلار برسد، اما امروز خوشحالیم که رقم صادرات غیرنفتی استان به 2/2 میلیارد دلار رسیده است.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به اینکه این پتانسیل وجود دارد که صادرات استان به چهار میلیارد دلار نیز افزایش یابد، تاکید کرد: می توان گفت که میزان صادرات غیرنفتی از برنامه های تعیین شده فراتر رفته است.

کاشفی افزود: این امر نشان دهنده پتانسیل کشور در این بخش است، زیرا ایران از نظر موقعیت جغرافیایی در مکان مناسبی قرار دارد و کشورهای همسایه بازار مناسبی برای تولیدات کشور هستند.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه تصریح کرد: خوشبختانه هدفمندی یارانه ها نتوانسته است که تاثیر منفی بر روی صادرات ما داشته باشد و همچنان شاهد رشد اقتصادی کشور در همه حوزه ها هستیم.

وی افزود: کمبود نقدینگی از مشکلات اساسی و مهم صادرکنندگان استان کرمانشاه است که در دو سال اخیر فشارهای زیادی از سوی بانکهای عامل به صادرکنندگان استان وارد آمده است و متاسفانه بانکها همکاری و تعامل مناسبی با تجار و صادرکنندگان کرمانشاه ندارند.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: در کرمانشاه کمتر از چهار درصد ارزش صادرات از محل منابع بانکی تامین شده که رقم بسیار ناچیزی است.