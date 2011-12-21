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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۲

در صورت انتقال مالکیت؛

مشترکان تلفن ثابت تغییر نام خطوط خود را اعلام کنند

مشترکان تلفن ثابت تغییر نام خطوط خود را اعلام کنند

مشترکان تلفن ثابت در صورت انتقال مالکیت و هرگونه خرید و فروش خطوط تلفن ثابت و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده های احتمالی، برای تغییر نام تلفن خود به مراکز مخابراتی مراجعه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مشترکانی که نسبت به خرید و فروش تلفن ثابت (سند وکالتی، ثبت در دفاتر رسمی) اقدام کرده اند باید برای ثبت و تکمیل پرونده با ارائه مدارک مورد نیاز به مراکز مخابراتی مراجعه کنند تا از این پس قبوض تلفن ثابت به نام مشترک صادر شود.

با توجه به مسائل حقوقی و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از تلفن ثابت و سایر مسائل مطرح شده در انتقال تلفن ثابت به غیر، شرکت مخابرات از مشترکان خواسته که اگر تاکنون به هر دلیلی نسبت به ثبت تغییرنام خطوط خود اقدام نکرده اند هرچه سریعتر با مراجعه به مراکز مخابرات مربوطه و ارائه اسناد قانونی اقدام لازم را در خصوص تغییر نام به عمل آورند.
 
بر اساس آیین نامه و قوانین جاری شرکت مخابرات در صورت عدم پرداخت بدهی نیز، تلفن سایر خطوط مشترک بدهکار قطع می شود.
کد مطلب 1489842

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