انتخابات در 10 درصد حوزه های انتخابیه اردکان رایانه ای انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کمالی پیش از ظهر چهارشنبه در نشستی پنج ساعته به خبرنگاران، شهردار، اعضای شورای شهر و شهرستان اردکان با اشاره به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به احتمال بسیار زیاد، اردکان این دوره نیز دارای حوزه و نماینده مستقل در مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به اعلام شورای نگهبان مبنی بر اینکه در 10 درصد حوزه های انتخابیه، انتخابات به صورت رایانه ای برگزار می شود، افزود: به احتمال زیاد شهرستان اردکان به صورت شهر پایلوت در استان یزد انتخاب می شود و جزو یکی از این حوزه ها خواهد بود.

17 میلیارد ریال به دهیاریهای اردکان اختصاص یافت

کمالی در بخش دیگری از سخنان خود از پرداخت 17 میلیارد ریال به دهیاریهای شهرستان اردکان خبر داد و افزود: ارتقاء سطح خدمت رسانی در این حوزه ها از جمله سیاست های فرمانداری اردکان طی یک سال و نیم گذشته بوده است.

امرالله امراللهی، رئیس شورای شهر اردکان نیز در این نشست از بهره برداری از هشت پروزه تا عید نوروز خبر داد و گفت: افزون بر 60 میلیارد ریال با پیمانکاران مختلف جهت انجام امور شهری و عمرانی عقد قرارداد کرده ایم.

پس از پایان سخنان فرماندار و رئیس شورای شهر اردکان خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان نیز سئوالات خود را از شهردار و سخنگوی شورای شهر اردکان مطرح کردند.

لزوم جابجایی شهرک افاغنه اردکان

ضرورت جابجایی شهرک افاغنه، لزوم ساماندهی به پارک کوهستان اردکان ،ساماندهی پسماندهای شهری توزیع نشریات در اتوبوس های خط واحد، ضرورت احداث و راه اندازی یک مجتمع فرهنگی توسط شهرداری، راه اندازی مجدد سینمای آزادی، لزوم انتقال بانکها از محدوده ترافیکی شهر به حاشیه، عدم اطلاع رسانی شفاف درباره عملکرد شهرداری از سئوالات مطرح شده توسط خبرنگاران بود.

خبرنگاران در این نشست همچنین در مورد لزوم تبدیل شهرداری از یک نهاد خدماتی به یک نهاد نظارتی و فرهنگی، لزوم احداث پارکینگ در خیابان امام (ره)، لزوم برنامه ریزی جهت احداث بازارچه ورودی شهر، ساماندهی قبرستان اردکان، ساماندهی بازارچه مزرعه سیف، لزوم شفافیت در برگزاری مناقصات شهرداری و ... دیدگاه های خود را مطرح کردند.

طرح ساماندهی پسماندهای شهری به طور کامل اجرایی می شود

شهردار اردکان در پاسخ به برخی سوالات مطرح شده گفت: طرح ساماندهی پسماندهای شهری از چهار سال پیش شروع شده است و تا چند ماه آینده و با تکمیل تجهیزات شهرداری این معضل به طور کلی رفع خواهد شد.

محمدعلی مروتی تصریح کرد: با همکاری کارخانه شیشه اردکان و کاشی مجاور آن در محدوده این کارخانجات، میدانی با نام علم و صنعت با وسعت 400 در 200 مترمربع طراحی شده که در آینده نزدیک عملیات احداث آن آغاز خواهد شد.

شهردار اردکان ادامه داد: در ادامه این میدان بلواری با همکاری فرمانداری و دهیاری ترک آباد احداث می شود.

نخستین مجتمع آب درمانی در اردکان احداث می شود

شهردار اردکان از احداث مجتمع ورزشی فرهنگی شهرداری اردکان در محل منبع آب واقع درفلکه آیت الله خاتمی خبر داد و اضافه کرد: این مجتمع، اولین مجتمع آب درمانی استان است و در طبقات فوقانی آن هم تالار عروسی و سالن اجتماعات دایر می شود.

وی از سرمایه گذاری دو میلیارد ریالی جهت مرمت بازارچه مزرعه سیف و بافت محله شریف آباد خبر داد و تاکید کرد: 30 میلیارد ریال اعتبار برای کاروانسرای سلطان و مجتمع شهید صحرایی و طرح پردیسان گذاشته شده که در اختیار میراث فرهنگی است.

نقشه خطرپذیری اردکان تدوین می شود

مروتی از تهیه نقشه خطر پذیری اردکان خبر داد و گفت: این نقشه به ما کمک می کند تا در هنگام بروز خطر و حوادث طبیعی و غیرطبیعی زودتر به محل حادثه برسیم و از نزدیکترین مسیر به حادثه دیدگان کمک کنیم.

رئیس شورای شهرستان نیز در پایان در پاسخ به برخی سئوالات خبرنگاران گفت: طرح احداث باغ زیتون اردکان به نام 420 شهید سرافراز اردکان در شورا تصویب شده و تا چند ماه آینده عملیات احداث آن آغاز خواهد شد.

ابوالفضل رزم آور از اختصاص درآمدهای خارج از محدوده شهر به شهرهای مرکزی خبر داد و گفت: با رایزنی های انجام شده توسط نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی این طرح از ابتدای سال جاری محقق شد و خوشبختانه وضعیت مالی شهرداری اردکان به کلی تغییر کرده است.