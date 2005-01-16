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۲۷ دی ۱۳۸۳، ۱۲:۲۷

وزير علوم و آموزش ارمنستان در ديدار با وزير علوم، تحقيقات و فناوري عنوان كرد:

32 دانشجوي ايراني در رشته ايران شناسي در مقطع دكتري در ارمنستان مشغول به تحصيل هستند

سرگو يرتسيان وزير علوم و آموزش ارمنستان در ديدار با وزير علوم، تحقيقات و فناوري كشورمان گفت: 32 دانشجوي ايراني در رشته ايران شناسي در مقطع دكتري در ارمنستان مشغول به تحصيل هستند.

به گزارش سرويس حوزه و دانشگاه "مهر"، يرتسيان با ارائه اطلاعات مبسوطي در زمينه فعاليت هاي دانشگاهي در ارمنستان و به ويژه بخش هاي ايران شناسي و زبان فارسي افزود: هم اكنون 32 دانشجوي ايراني در رشته ايران شناسي در مقطع دكتري در ارمنستان مشغول به تحصيل هستند كه بخشي از 1000 دانشجوي ايراني مشغول به تحصيل در ارمنستان دانشگاه هاي ارمنستان را تشكيل مي دهند.

وي آمادگي كشورش را براي پذيرش دانشجويان رشته ارمني شناسي در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري اعلام كرد و افزود: گسترش روابط دو جانبه در زمينه آموزش عالي به نفع هر دو كشور است.

وزير علوم و آموزش ارمنستان و هيئت همراه به دعوت دكتر توفيقي وزير علوم، تحقيقات و فناوري ايران تا سي ام دي از ايران ديدن مي كنند.

کد مطلب 148985

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