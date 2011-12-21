شیطان پرستی در ایران ریشه دار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد جعفریهرندی ظهر چهارشنبه در کارگاه تخصصی شیطانپرستی که به همت جهاددانشگاهی زنجان با بیان اینکه موسیقی اصلیترین ابزار برای جذب جوانان به گروههای شیطانپرستی است.افزود: موسیقی به دلیل جاذبههای مجازی، ارزان و در دسترس بودن و حساسیتهایی که نسبت به آن وجود دارد، بهترین ابزار از سوی رهبران گروههای شیطانپرستی برای جذب جوانان به این گروههای ضاله شناخته میشود.
وی ادامه داد: موسیقی متال و شاخههای مختلف آن توانسته در ایران اقبال فراوانی در میان جوانان بهدست آورد، به گونهای که حتی در سالهای گذشته شاهد برگزاری کنسرت بزرگ این سبک موسیقی در دانشگاههای بزرگ کشور بودهایم.
وی با اشاره به اینکه بیشتر زمینه فعالیت گروههای شیطانپرستی در ایران در قالب فضای سایبری و صفحات وبلاگ دیده میشود، یادآور شد: این فرقه ضاله از اوایل دهه هفتاد آرامآرام و به صورت کاملا زیرزمینی به ایران وارد و در قالب پوششهایی چون لباسهای گشاد و رنگی، انگشترهای خاص تیغدار، دستبندهای متنوع و عجیب، گردنبندهای اسکلتی، موهای بلند یا تاس نمود داشته است.
حجتالاسلام جعفریهرندی با تأکید براینکه شیطانپرستی در ایران عموما در سطح نمادها و موسیقی مطرح است و خیلی ریشهدار نیست، ادامه داد: بسیاری از جوانان ایرانی از روی ناآگاهی اقدام به استفاده از نمادهای این فرقه میکنند و لزوماً نمیتوان نام این افراد را شیطانپرست گذاشت.
وی به نمادهای کلی شیطانپرستان اشاره کرد و یادآور شد: نماد هرج و مرج (آنارشیسم)، ستاره صبح یا پنتاگرام، عدد 666، صلیب وارونه، صلیب شکسته یا چرخ خورشید، چشم جهانبین، سمبل شهوترانی، نماد ضد عدالت، سربز و چشم شیطان، ده نماد اصلی این فتنه ضاله است که تصاویر آن در بسیاری از فیلمهایی که با مضامین شیطانپرستی ساخته شده است، به کرات دیده میشود.
حجتالاسلام جعفریهرندی، به علل و انگیزههای شیطانپرستی اشاره کرد و گفت: ایجاد انحراف در گرایش جهانی بهرهبرداری اقتصادی، ناامیدی و یأس از زندگی، قدرتطلبی، سحر و جادو، بیبندوباری و تمایل به متفاوت بودن، اهم دلایل اقبال به پرستش شیطان و گرایش به این گروهها است.
قائم مقام معاونت پژوهشی مؤسسه امام خمینی (ره) در ادامه این کارگاه آموزشی، به معرفی اصول و مبانی نظری شیطانپرستی فلسفی پرداخت و افزود: اعضای این فرقه انحرافی در کنار عدم اعتقاد به وجود خداوند، دارای افکار اومانیستی، خودپرستی، بیهدفی، لذتگرایی، توهین به دیگر ادیان الهی، ریختن خون، و قربانی کردن هستند و خود را از عمل به هر قانون و نظامی مبرا میدانند.
وی با اذعان به اینکه حتی در میان شیطانپرستان هم گناه تعریف شده است، گفت: البته هر فرقهای برای موجه نشان دادن خود به ناچار مؤلفههای مثبتی را نیز تعریف میکند، برای مثال در میان شیطانپرستان 9 عمل بهعنوان گناه معرفی شده است که میتوان به حماقت، تظاهر، نفسگرایی (گرفتن حق)، خودفریبی، پیروی از رسوم دیگران، فراموشی، غرور و افتخار بیحاصل و کمبود محسنات اشاره کرد.
حجتالاسلام جعفری هرندی، با بیان اینکه رهبران این فرقه ضاله، 11 قاعده را به عنوان نظام اخلاقی برای خود تدوین و تعریف کردهاند افزود: بر این اساس آنان معتقدند، یک شیطانپرست حقیقی نباید هر نظری را بازگو کند، مشکلات را قبل از پرسیده شدن نباید به زبان آورد، باید در میهمانیها به میزبان احترام گذاشته و میهمان مزاحم را رد کنند و اگر علامتی مشاهده نکرد، پیشنهادی ندهد و آنچه متعلق به او نیست را برندارد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در کتاب تورات و عهد عتیق، داستان هبوط حضرت آدم کاملاً تحریف شده است، تصریح کرد: در این کتاب داستان به گونهای روایت میشود که گویا شیطان خیرخواه و خداوند بدخواه انسان است، بنابراین میتوان ادعا کرد شیطانپرستی از دین یهود سرچشمه میگیرد.
حجتالاسلام جعفریهرندی با تأکید براینکه شیطانپرستی لزوماً به معنای پرستش شیطان نیست افزود: درحال حاضر 2 نوع از گروههای شیطانپرستی در جهان فعالیت دارند، یک گروه به وجود خارجی شیطان اعتقاد دارند و گروه دوم براین باورند که اساساً موجودی به نام شیطان وجود خارجی ندارد و ماهوی است، خود شیطانپرستی در کلیت به معنای میل به تاریکی و ظلمت است.
