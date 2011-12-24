غلامعلی نادری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: 3 مورد از این درخواستهای جدید برای ایجاد دانشگاه تکجنسیتی در شیراز و 2 درخواست دیگر برای ایجاد دانشگاه تکجنسیتی دخترانه در مشهد است. 6 مورد از این درخواستهای جدید مربوط به راهاندازی دانشگاه دخترانه در شهرهای ارومیه، کرمانشاه، زنجان، گرگان، ساری و اصفهان است و یک درخواست جدید نیز برای ایجاد دانشگاه پسرانه در خوزستان به وزارت علوم رسیده است.
مدیرکل دفتر آموزشهای آزاد، غیرانتفاعی و غیردولتی وزارت علوم درباره تکلیف این درخواستهای جدید گفت: منتظر هستیم این متقاضیان، مدارک لازم را به وزارت علوم ارائه دهند تا مراحل بررسی درخواست را طی کنیم.
نادری با یادآوری اینکه در حال حاضر 6 موسسه آموزش عالی تکجنسیتی رفاه، ابرار، طلوعمهر، رسام، فردوسیطوسی و فاطمیه در کشور فعال هستند، گفت: در حال حاضر راهاندازی 3 موسسه آموزش عالی تکجنسیتی در دستور بررسی قرار دارد و ظرف دو ماه آینده گزینش این موسسات نهایی میشود.
وی درباره این 3 موسسه افزود: راهاندازی دو موسسه آموزش عالی تکجنسیتی دخترانه در تبریز و زاهدان و یک موسسه تکجنسیتی پسرانه در کرج در دستور بررسی است. البته متقاضیان راهاندازی موسسه آموزش عالی پسرانه در کرج بر طبق مقررات باید از شورای عالی انقلاب فرهنگی مجوز بگیرند.
مدیرکل دفتر آموزشهای آزاد، غیرانتفاعی و غیردولتی وزارت علوم خاطرنشان کرد: پس از اینکه گزینش این 3 موسسه نهایی شد به مرحله مجوز اصولی میرسند.
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