بازدید آزادگان فلسطینی از باغ موزه دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، سردار خضرایی رئیس باغ موزه دفاع مقدس در حاشیه این بازدید اظهار کرد: در تپه های عباس آباد به همت شهرداری تهران بزرگترین پروژه ها که از جمله آنها می توان به احداث باغ موزه دفاع مقدس، بزرگترین مرکز قرآن کشور و بزرگترین نمایشگاه کتاب اشاره کرد، احداث شده که مقام معظم رهبری این مجموعه را به عنوان قطب فرهنگی کشور نام گذاری کردند.

وی ادامه داد: در باغ موزه دفاع مقدس به تعداد سالهای جنگ، 8 تالار با کارکرد معنوی دوران جنگ تحمیلی به نمایش گذاشته شده و در صددیم مفاهیم دفاع مقدس را به این وسیله در معرض بازدید کنندگان قرار دهیم.

خضرایی، زیربنای باغ موزه دفاع مقدس را 50 هزار متر مربع عنوان کرد و گفت: در این 8 تالار از چگونگی پیروزی انقلاب اسلامی تا وقوع جنگ تحمیلی و دستاوردهای آن، به نمایش گذاشته می شود، تا مردم هنگامی که در مقابل عظمت و شکوه این اقدام قرار می گیرند، نسبت به شهدای دفاع مقدس بیش از پیش ادای احترام کرده و در پایان بازدید خود از مسجد خرمشهر که نماد مقاومت مردم ایران است، نیز دیدن به عمل می آورند.

رئیس باغ موزه دفاع مقدس با اشاره به اینکه مسجد جامع خرمشهر با اندازه های واقعی خود در این مکان احداث شده، اظهار کرد: با استفاده از تصاویر و مستندات سعی شده کارکرد دفاع مقدس به درستی تعریف شود و مباحث به طوری تقسیم شده که در یک دوره یکسری موضوعات و در دوره ای دیگر موضوعات متفاوت از تالارهای موزه به نمایش گذاشته می شود تا این موزه به شکلی کاملا پویا برای نسل های مختلف مفاهیم دوران دفاع مقدس را تبیین کند .

خضرایی در ادامه از وجود مترجم زبان های انگلیسی، فرانسه و عربی در باغ موزه دفاع مقدس خبر داد که مفاهیم دوران جنگ را برای بازددکنندگان دیگر کشورها به درستی معرفی می کنند.

رئیس باغ موزه دفاع مقدس از وجود دیتاسنتری در باغ موزه خبر داد که می تواند میلیون ها سند از این دوران را در خود جا داده و بیش از 10 هزار ساعت فیلم را حفظ کند.

وی افزود: همچنین بزرگترین کتابخانه تخصصی گنجینه دفاع مقدس نیز در باغ موزه در حال تاسیس است که تاکنون به 20 هزار جلد کتاب و بیش از 8 هزار عنوان تجهیز یافته و هدف دستیابی به 11 هزارعنوان کتاب در این کتابخانه است.

خضرایی خاطرنشان کرد: چند سالن آمفی تاتر و نمایش فیلم و ارائه موسیقی فاخر دفاع مقدس نیز در این مجموعه دیده شده و با همکاری 25 شرکت فعال در زمینه IT و انفورماتیک آماده هستیم اطلاعات مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهیم.

رئیس باغ موزه دفاع مقدس در انتها اظهار امیدواری کرد که پس از بهره برداری از این مجموعه امیدواریم اولین بازدیدکننده های ما از این مرکز آزادگان فلسطین باشند.

در ادامه جلسه امیر جعفری رئیس مرکز مقاومت بسیج شهرداری تهران ضمن خیر مقدم به آزادگان حماس، اظهار کرد : امام صادق(ع) می فرماید، هر سرزمینی، کربلا و هر روزی، عاشورا است. اگر ما به پیام امام حسین(ع) لبیک بگوییم در هر عصر و زمان در واقع یاور امام حسین(ع)بوده ایم .

وی ادامه داد: اگر ما با استکبار و صهیونیسم مبارزه می کنیم یعنی در مسیر عاشورا حرکت می کنیم . همچنین اگر امروز شاهد بیداری اسلامی کشورهای مسلمان جهان هستیم این نتیجه پیام امام حسین(ع) است.

وزیر دولت حماس نیز به بازگویی خاطراتی از دستگیری و اسارتش توسط اسرائیلی ها پرداخت و در ادامه از تمام مسلمانان جهان خواست تا در مجامع بین المللی از حق کشور فلسطین و آزادگان جهان دفاع کنند.

بنا بر این گزارش، رزمندگان و آزادگان فلسطینی ضمن بازدید از باغ موزه دفاه مقدس، به شهدای این مجموعه ادای احترام کرده و از مسجد خرمشهر نیز دیدن کردند و در ادامه توضیحاتی پیرامون باغ و ادوات جنگی واقع در موزه به آنها داده شد.