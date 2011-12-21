32 طرح ویژه در بخش آب و فاضلاب خراسان رضوی اجرایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد طاهری در جمع کارشناسان و مدیران کل استان اظهارکرد: این طرح ها با هدف سرعت در اجرای پروژه، شفاف سازی اطلاعات، کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری انجام شده است.

وی گفت: اجرای پروژه های آبرسانی به اردوگاه چناران به جای 18 ماه در مدت پنج ماه آبرسانی به ملک آباد در مدت چهار ماه، آبرسانی به تربت حیدریه از دشت گوجی به جای 12 ماه در مدت چهار ماه فاضلاب به میزان 195 کیلومتر در مدت هشت ماه از جمله اقدامهای انجام شده در هدف" سرعت در اجرای پروژه" است.

طاهری اضافه کرد: کاهش زمان رفع اتفاقات از 60 دقیقه به 55 دقیقه، تعویض کنتورهای خراب به میزان دو برابر نسبت به برنامه و کاهش زمان تاخیرات در اجرای پروژهها از اقدامات دیگر در هدف سرعت در اجرای پروژه در خراسان رضوی است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی در خصوص هدف تعریف شده شفاف سازی اطلاعات گفت: تهیه نرم افزار جمع آوری فایل های الکترونیکی به صورت مکانیزه و ارتقاء نرم افزار مربوطه، ارایه خدمات غیر حضوری به مردم از جمله فروش انشعابات تلفنی و اطلاع رسانی شفاف از طریق چاپ بروشورها از جمله طرحهای مهم اجرا شده در این بخش است.

وی افزود: بازنگری در همه فرایندها، روش های اجرایی و دستورالعمل های شرکت اخذ گواهینامه شرکت در آزمون کفایت تخصصی آزمایشات و باکتریولوژیک از موسسه RTC، تست رندم کنتور مشترکین، پیگیری و نصب و کالیبراسیون کنتورهای مغناطیسی، اندازه گیری نشت شبکه و پیاده سازی سیستم های اطلاعات جغرافیایی از جمله پروژه های دیگر اجرا شده در بخش مذکور است.

طاهری به کاهش هزینه ها اشاره کرد و گفت: استفاده از تابلوهای ساخت استارت به جای تابلوی ستاره مثلث، حذف برق در ایستگاههای کلرزنی و صرفه جویی در مصرف برق، تدوین دستورالعمل مرتبط با صرفه جویی و برون سپاری خدمات از طرحهای اجرا شده در بخش مذکور است.

وی افزود: شکل گیری مدیریت تامین آب در شهرها، استقرار سیستم جانشین پروری، استقرار سیستم مدیریت آموزش، توسعه آموزشها، ایجاد و توسعه جایگاه مدیریت دانش از پروژه های با اهداف افزایش بهره وری است.

وی تصریح کرد: انجام فرایند نظر سنجی، افزایش درجه حرفه ای، واگذاری فعالیت و تصدگیری به بخش خصوصی، ایجاد و توسعه مدیریت مشارکتی و آموزش پرسنل از پروژه های دیگر در بخش مذکور است.