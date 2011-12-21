به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا زائری ظهر چهارشنبه در نخستین همایش انوار عرفانی اخلاقی امام سجاد (ع) بیان داشت: جامعه به دلیل عدم شناخت و آگاهی نسبت به امام چهارم، آن حضرت را امامی بیمار می پندارد، در حالیکه امام سجاد(ع) طبیب بشریت است.

وی افزود: هرگاه یاد امام سجاد(ع) در ذهن تداعی می شود ناخودآگاه زنجیرهای اسارت آن حضرت در کربلا را به یاد می آوریم اما نمی دانیم که علی بن الحسین(ع) به دلیل حمل کردن مایحتاج یتیمان و مستمندان پینه بر پشت داشت که در هنگام مرگ آن بزرگوار مشخص شد.

وی با بیان اینکه کوتاهی و قصور ما باعث شده جامعه بشری شناخت درستی از ائمه اطهار(ع) نداشته باشند، اظهار داشت: بیداری اسلامی بیانگر تشنگی بشر امروز به فرهنگ و معارف اهل بیت عصمت و طهارت(ع) است.

این استاد حوزه و دانشگاه به عاشورا و حوادث جانسوز آن اشاره کرد و بیان داشت: هر روانشناسی که به زندگی امام سجاد(ع) می پردازد بر این حقیقت معترف است که کسی که وقایع عاشورا را دیده نباید بتواند به دیگران محبت کند و این درحالیست که خدمت به مردم اصلاح دوستی و مهربانی، بنیانگذاری نظام تامین اجتماعی و تحکیم روابط اجتماعی عمیق از کسی که بدترین زخمها از همین مردم خورده از معجزات و بزرگواریهای امام سجاد(ع) است.

وی همچنین به نقش این همام در نشر معارف اصیل اسلامی اشاره و اضافه کرد: عرفان واقعی عرفان اهل بیت(ع) به ویژه امام سجاد(ع) است که برگرفته از قرآن است.

وی تاکید کرد: عرفانی واقعی توجه به دیگران و خدمت به خلق در راستای رضای خداوند متعال را مورد تاکید قرار می دهد و این گونه عرفان تنها در مکتب اهل بیت(ع) یافت می شود.