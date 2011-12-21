معرفی برگزیدگان چهارمین دوره جشنواره پژوهش کانون

به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارمین دوره جشنواره پژوهش کانون دو گروه داوری این جشنواره در بخش‌های بزرگسال و کودک و نوجوان به تفکیک 175 اثر و 294 اثر را بررسی کردند و در نهایت با صدور بیانیه‌ای اسامی برگزیدگان را در این آیین که روز 29 آذر در مرکز آفرینش‌های فرهنگی، هنری کانون تهران برگزار شد، اعلام کردند.

بر اساس این گزارش در بخش بزرگسال و در شاخه ‌طرح‌های پژوهشی سه طرح «عوامل مؤثر بر افزایش میزان مطالعه کتاب‌های علمی و کاربردی کردن آن نزد اعضای کانون در اردستان» اثر مشترک خانم‌ها «صدیقه بنایی»، «الناز سرودی» و«مریم عرب» از مربیان مرکز کانون اردستان از استان اصفهان، «چگونگی افزایش مهارت خواندن در کودکان پسر با استفاده از روخوانی کتاب» اثر فاطمه صالحی بروجنی مربی مسوول مرکز فارسان، از استان چهارمحال و بختیاری و«بررسی رابطه بین رشد اجتماعی و میزان مطالعه در کودکان و نوجوانان» اثر اعظم السادات آل معصوم دهکردی مربی مسئول فرهنگی مرکز شهرکرد، از استان چهارمحال و بختیاری به عنوان آثار برگزیده چهارمین جشنواره پژوهش کانون معرفی شد.

همچنین در همین بخش و در شاخه آثار اقدام پژوهی جوایز جشنواره به دو اقدام پژوهی «چگونه توانستم فعالیت نمایش فیلم را در مرکز 3 کانون مشکین شهر به برنامه‌ مورد علاقه‌ی اعضا تبدیل کنم؟» اثر حسین قربانزاده کارشناس روابط عمومی کانون استان اردبیل و مربی سابق مرکز شماره 3 مشکین شهر و«چگونه توانستم دلایل مطالعه اندک (عدم کتابخوانی فعال و پویا) را در مدارس تحت پوشش کتابخانه پستی کانون شناسایی و برطرف نمایم؟» اثر علی حسینی نسب مربی فرهنگی کتا‌یخانه پستی مشکین شهر از استان اردبیل اهدا شد.

در این جشنواره لوح تقدیر و یک سکه تمام بهارآزادی نیز به صورت جداگانه به دو پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی با عنوان‌های: «تخیل در قصه های هوشنگ مرادی کرمانی» اثر اشرف دباغ فردوس، مربی فرهنگی مرکز فردوس، از استان خراسان جنوبی و «تحلیل عنصر شخصیت در 10اثر داستانی ادبیات پایداری(دفاع مقدس)» اثرمهدیه محمودی تاج آبادی، مربی پاره وقت مرکز رفسنجان از استان کرمان اهدا شد.

در همین حال در بخش «طرح سه ساله آموزش و توسعه اقدام پژوهی» در 31 استان کشور از دو اثر«چگونه توانستم اعضای نوجوان دختر مرکز شماره یک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شیراز را به فعالیت بحث کتاب علاقه‌مندتر کنم؟» اثر اعظم ایزدی مربی مسوول این مرکز در استان فارس و«افزایش جذب و پایداری نوجوانان مرکز 42» اثر ملیحه باقری مربی فرهنگی مرکز 42 کانون تهران با اهدای لوح تقدیر و نیم سکه بهار آزادی قدردانی شد.

هفت اثر دیگر نیز از معصومه کاظمی مربی مسوول مرکز شماره 2 کانون بیرجند، از استان خراسان جنوبی، مریم شریف زاده احتشامی مربی فرهنگی مرکز شماره 4 کانون همدان، زهرا خاکزاد، مربی فرهنگی کتابخانه پستی استان کرمانشاه، مریم خاکی مربی مسوول کانون شهر اُشترینان از استان لرستان، نیلوفر سالمیان مربی ادبی کانون کرمانشاه و سمیه آورند مربی فرهنگی مرکز کانون فسا از استان فارس با دریافت لوح تقدیر و یک ربع سکه بهار آزادی شایسته تقدیر شناخته شدند.