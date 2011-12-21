افزایش تلفات در افغانستان / پنج نظامی ناتو کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، ایساف(نیروهای بین المللی کمک به امنیت افغانستان) در بیانیه ای اعلام کرد: امروز چهارشنبه بر اثر برخورد خودروی نظامیان خارجی با یک مین در ولایت غزنی در شرق افغانستان پنج نظامی ناتو کشته شدند.

در این بیانیه به جزئیات این انفجار، مکان دقیق حادثه و هویت نظامیان کشته شده، اشاره نشده است، اما نظامان لهستان و آمریکا در قالب 130 هزار نیروی ایساف در ولایت غزنی علیه طالبان مبارزه می کنند.

گفته می شود که در پی کشته شدن "اسامه بن لادن" رهبر القاعده در عملیات دوم مه نیروهای آمریکایی در منطقه ابوت آباد پاکستان و تهدید اعضای این شبکه تروریستی درباره افزایش حملات خود، بیش از 550 نظامی خارجی از ابتدای سال جاری تاکنون کشته شدند.