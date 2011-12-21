بزرگراه خان تختی - سلماس 97 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مقصود جلفایی ظهر چهارشنبه در جریان بازدید امام جمعه سلماس از طرح ملی احداث بزرگراه ارومیه - سلماس با اشاره به در دست احداث بودن بزرگراه خان تختی - سلماس به طول 16 کیلومتر در شمال آذربایجان غربی، افزود: عملیات زیرسازی و آسفالت چهار کیلومتر به دلیل احداث 50 دستگاه ابنیه فنی در این قسمت محور زمان بر است.

وی وسیع ترین عملیات زیرسازی این محور را احداث دو دستگاه پل سه دهانه و دو دهانه هشت متری دانست و بیان داشت: عملیات رفوژ و جدول گذاری در مسیر رفت و برگشت بزرگراه خان تختی - سلماس تکمیل و سیستم روشنایی، تابلو و علایم ایمنی این محور برابر با استانداردهای جهانی راه اندازی شده است.

رئیس اداره راه و ترابری سلماس کل اعتبار طرح استانداردسازی محور خان تختی- سلماس را بیش از 36 میلیارد و 330 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: ایمن سازی راه ارتباطی مرکز به شمال استان با توجه به بار ترافیکی سنگین و آمار بالای تصادفات در این محور بسیار حایز اهمیت است.

به گفته جلفایی طرح احداث بزرگراه ارومیه - سلماس به طول 91 کیلومتر در قطعات مختلف اجرا می شود.