راه اندازی سرویس های یلدا برای مشترکان موبایل

به گزارش خبرگزاری مهر، مشترکان همراه اول با ارسال کلمه yalda به شماره 7022 به عضویت سرویس های پیامک مناسبتی، چله ایرانی، کلام لسان الغیب، قصه های کوتاه و سرویس مسابقه درمی آیند و در قرعه کشی بزرگ چله امسال شرکت داده می شوند.

مشترکان همراه اول با عضویت در سرویس های ویژه یلدا، پیامک های جدید برای تبریک فرارسیدن زمستان دریافت می کنند، در شب یلدا از لسان الغیب جواب می گیرند، داستان های کوتاه با موضوع زمستان و شب چله می خوانند، آئین های یلدا، این سنت اصیل ایرانی را یاد می گیرند، باهم مسابقه می دهند و جایزه می گیرند.

براین اساس مشترکانی که دوست دارند فقط تبریک های یلدا را دریافت کنند کافی است کلمه payam را به 7022 ارسال کنند.

فرستادن کلمه کلیدی dastanak به 7022 مشترکان را با قصه های کوتاه شب یلدا همراه می کند و Fal کلمه کلیدی سرویس لسان الغیب است که همراه شاهد برای مشترکان ارسال می شود. همچنین cheleh کلمه ای است کلیدی که با ارسال به شماره 7022 چگونگی و چرایی آیین ها و سنت های شب یلدا را برای مشترکان بازگو می کند.

دارندگان سیم کارت های همراه اول با ارسال علامت سوال -؟- به 7022 می توانند سوالات مسابقه یلدا دریافت کنند و در صورت کسب امتیاز حدنصاب در قرعه کشی مسابقه شرکت داده شوند.