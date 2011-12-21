"ویتگنشتاین و عدالت" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر به بررسی اهمیت دیدگاههای لودویک ویتگنشتاین در خصوص اندیشه اجتماعی و سیاسی پرداخته است.

نویسنده معتقد است فلسفه متأخر ویتگنشتاین یک فلسفه انقلابی درباب زبان است، این فلسفه مفهوم جدیدی از زبان ارائه داده است.

متعاقب تغییر و انقلاب در زبان، درک ما از خودمان عمق و ژرفا پیدا کرده است. همچنین متأثر از چنین انقلابی در زبان شاهد تغییر و تحول در نهادها و اعمال انسانی هستیم.

از آنجا که دیدگاههای ویتگنشتاین در خصوص اندیشه سیاسی کمتر مورد توجه قرار گرفته از اینرو این اثر در نظریه سیاسی حائز اهمیت است.

این اثر با عنوان "ویتگنشتاین و عدالت" از سوی انتشارات دانشگاه کالیفرنیا منتشر شده است.