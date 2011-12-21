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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۸

فرماندار طالقان خبر داد:

عرضه نفت گاز صد و پنجاه تومانی در طالقان

عرضه نفت گاز صد و پنجاه تومانی در طالقان

طالقان - خبرگزاری مهر: فرماندار طالقان گفت: در این شهرستان توزیع سوخت نفت گاز به کلیه افراد با قیمت صد و پنجاه تومان انجام می گیرد.

ابوالقاسم مهری، به مناسبت سالگرد آغاز طرح هدفمندی یارانه ها و در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دولت با اقدامی شجاعانه توانست با هدفمند نمودن یارانه ها در سال گذشته در مسیر ایجاد زیر ساختهای اساسی کشور گامی بزرگ  بردارد.

وی گفت: در آغاز اجرای این طرح هجمه سنگینی بر اجرای آن از سوی گروههای مختلف ایجاد شد.

مهری اظهار داشت: افراد سود جو در تلاش بودند تا با اخلال در اجرای این قانون مهم به اهداف پلید خود دست یابند که خوشبختانه با عملکرد صحیح و به موقع دولت خدمتگزار در این بازی شکست خوردند.

فرماندار طالقان ادامه داد: اجرای هدفمندی یارانه ها در شهرستان طالقان نیز تاثیراتی مثبتی را به همراه داشته است.

وی گفت: مهمترین اثر این قانون اقدام فراگیر مردم در اصلاح الگوی مصرف خانواراها است.

مهری با بیان اینکه در این شهرستان توزیع سوخت نفت گاز به کلیه افراد با قیمت صد و پنجاه تومان انجام می گیرد، گفت: در بخش مصرف سوختهای فسیلی، اجرای این قانون باعث کاهش چشمگیر مصرف نفت و فراورده های نفتی شده است.

فرماندار طالقان همچنین به استفاده بهینه از آرد و نان در روستاها اشاره کرد و گفت: با هدفمندی یارانه ها نان و آرد روستاییان براساس ضوابط خاصی توزیعی و از هدر رفت آن جلوگیری می شود
 

کد مطلب 1489869

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