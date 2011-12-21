شهردار جدید گلستان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل امور شهری ظهر چهارشنبه ضمن تشکر و قدردانی از فعالیتهای شهردار سابق شهر گلستان طی این مدت که خدمات ارزنده ای ارائه کرده تشکر کرد.

منوچهر ثنایی افزود: سیاستهای کلان دولت دهم افزایش خدمت رسانی مطلوب به آحاد مردم به خصوص این خطه از کشور است.

وی همچنین از کلیه مدیران و مسئولین شهرستان خواست که همچنان روند همکاری و همیاری را با شهردار جدید گلستان داشته باشند.

مختاری شهردار سابق گلستان در ابتدای سخنان خود از مردم و مسئولین شهر و شهرستان عذر خواهی کرد و گفت: تقدیر چنین برای ما رقم زد که ما نتوانیم بیشتر از شش ماه در خدمت این مردم فهیم باشیم به همین علت بر خود لازم می دانم از مردم شریف این منطقه عذر خواهی کنم.

شهردار مستعفی گلستان اظهار داشت: خوشبختانه به رغم خلع شورای اسلامی در شهر، استانداری تهران در جایگاه مقامی شورای اسلامی شهر گلستان نگاه ویژه ای به این منطقه دارد و همین امر سبب خدمت رسانی و رشد و توسعه شهری بوده است.

وی عنوان کرد: طی شش ماه گذشته حدود 750 لایحه و طرح به قائم مقام شورای اسلامی شهر پیشنهاد شده که از این تعداد 450 مورد آن مصوب شده است و 80 در صد مصوبات رشد و توسعه شهری عملی شده است و رشد چشمگیری در این زمینه صورت گرفته است و به جرات می توانم بگویم نوع خدمات رسانی در خلع شورای اسلامی به طور مطلوب اجرا شده است.

شهردار جدید گلستان نیز طی سخنانی خدمت رسانی به مردم را عبادت بزرگ و از سیاستهای کلان دولت یاد کرد و افزود: شهرداری تنها نهاد عمومی است که نسبت به سایر ادارات و سازمانها فعالتر است.

حسین قلی پور بیان کرد: در مجموع 367 اعضا تشکیل شده که در تمام امور مستقیما دخالت دارد و به تبع آن توقعات مردم از شهرداری ها بیشتر شده و برای این کار شهرداری آستینهای همت را برای ارائه خدمات مطلوب به شهر و شهروندان بالا زده است.

قلی پور در پایان ضمن تشکر از استانداری تهران و اهم خدمات آنان خواستار تداوم همکاری با اعضای این نهاد عمومی شد.

در پایان این مراسم ثنایی ضمن قدردانی از اهم فعالیتهای مختاری (شهردار مستعفی)، قلی پور را به عنوان شهردار جدید گلستان برگزید و طی لوحی از فعالیتهای شش ماهه آقای مختاری تقدیر به عمل آمد.