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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۴

دارا خبر داد:

15 دیماه آخرین مهلت تحویل محصول چغندرکاران آذربایجان غربی به کارخانه هاست

15 دیماه آخرین مهلت تحویل محصول چغندرکاران آذربایجان غربی به کارخانه هاست

مهاباد - خبرگزاری مهر: مدیر زراعت جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، 15 دیماه را آخرین مهلت چغندرکاران استان برای تحویل محصول تولیدی به کارخانه های قند دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید دارا در نشست اعضای کارگروه امور اقتصادی و تولیدی مهاباد افزود: امسال به دلیل سرمای زودرس و یخبندان، مشکلاتی برای کشاورزان و چغندرکاران به وجود آورده که میزان خسارت وارده به آنان با اعزام تیم تعیین خسارت برآورد و برای جبران از بیمه محصولات کشاورزی استفاده می شود.

وی در ادامه سخنان خود بیان داشت: طبق رایزنی های انجام شده با کارخانه های قند، تمامی چغندرقند تولیدی کشاورزان خریداری شده و چغندرکاران از این نظر مشکلی نخواهند داشت.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی آذربایجان غربی میزان محصول برداشت شده از اراضی آذربایجان غربی را تاکنون یک میلیون و 300 هزار تن اعلام کرد و افزود: یک میلیون و 100 هزار تن از این میزان به کارخانجات استان تحویل داده شده است.

دارا  ارزش ریالی چغندرهای خریداری شده در سال جاری از کشاورزان استان را یک هزار و 110 میلیارد ریال دانست و بیان داشت: تاکنون 400 میلیارد ریال از بابت خرید چغندرقند توسط کارخانه ها به چغندرکاران پرداخت شده است.

این مسئول با بیان اینکه پیش بینی تولید چغندرقند برای امسال یک میلیون و 650 هزار تن بوده که نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش دارد، اظهار داشت: عملکرد در واحد سطح برای چغندر قند در استان 52 تن در هکتار است.

وی در ادامه افزود: آذربایجان غربی با تولید 42 درصد از چغندرقند تولیدی کشور، رتبه اول تولید این محصول را در کشور دارا بوده و هر کیلوگرم چغندرقند تولیدی با عیار 16 درصد 900 ریال است.

کد مطلب 1489876

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