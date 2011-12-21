15 دیماه آخرین مهلت تحویل محصول چغندرکاران آذربایجان غربی به کارخانه هاست

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید دارا در نشست اعضای کارگروه امور اقتصادی و تولیدی مهاباد افزود: امسال به دلیل سرمای زودرس و یخبندان، مشکلاتی برای کشاورزان و چغندرکاران به وجود آورده که میزان خسارت وارده به آنان با اعزام تیم تعیین خسارت برآورد و برای جبران از بیمه محصولات کشاورزی استفاده می شود.

وی در ادامه سخنان خود بیان داشت: طبق رایزنی های انجام شده با کارخانه های قند، تمامی چغندرقند تولیدی کشاورزان خریداری شده و چغندرکاران از این نظر مشکلی نخواهند داشت.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی آذربایجان غربی میزان محصول برداشت شده از اراضی آذربایجان غربی را تاکنون یک میلیون و 300 هزار تن اعلام کرد و افزود: یک میلیون و 100 هزار تن از این میزان به کارخانجات استان تحویل داده شده است.

دارا ارزش ریالی چغندرهای خریداری شده در سال جاری از کشاورزان استان را یک هزار و 110 میلیارد ریال دانست و بیان داشت: تاکنون 400 میلیارد ریال از بابت خرید چغندرقند توسط کارخانه ها به چغندرکاران پرداخت شده است.

این مسئول با بیان اینکه پیش بینی تولید چغندرقند برای امسال یک میلیون و 650 هزار تن بوده که نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش دارد، اظهار داشت: عملکرد در واحد سطح برای چغندر قند در استان 52 تن در هکتار است.

وی در ادامه افزود: آذربایجان غربی با تولید 42 درصد از چغندرقند تولیدی کشور، رتبه اول تولید این محصول را در کشور دارا بوده و هر کیلوگرم چغندرقند تولیدی با عیار 16 درصد 900 ریال است.