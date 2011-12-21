17 شهروند برگزیده آذربایجان غربی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این جشنواره که با هدف ترویج فرهنگ نظم و انضباط اجتماعی، رعایت حقوق شهروندی، قانونمداری، ایثار فداکاری و خیرخواهی ظهر چهارشنبه، استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر نقش خانواده در تربیت انسان های برگزیده و متعالی گفت : خانواده رکن اصلی تربیت نسل های فرهیخته، مومن و اخلاق مدار است.

وحید جلال زاده با اشاره به نقش آموزش و پرورش در تربیت انسان بیان داشت: ساختار و شاکله وجودی هر انسانی توسط معلمان و در مدرسه ها شکل می گیرد و انسان ها بهترین زمان سنی و ذهنی خود را در محیط مدرسه سپری می کنند به همین دلیل نیز آموزش و پرورش وظیفه دارد به عنوان یک نهاد مهم آموزشی برنامه ها و سیاست های تربیتی مناسب را در این زمینه تدوین و اجرا کند.

وی ادامه داد: نهادهای فرهنگی، روحانیت، مساجد، دانشگاهها، رسانه ها و صدا و سیما نیز در تربیت انسان ها نقش مهمی دارند که نباید از آن غافل شد و باید تلاش کنند تا انسان های با فرهنگ و تربیت یافته و اخلاق مدار در جامعه تحویل دهند.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی نیز در این جشنوارخ با تاکید بر ترویج فرهنگ تفاهم و تعامل احاد جامعه با مجریان قانون، رعایت حقوق شهروندی و اخلاق مداری گفت: جشنواره شهروند برگزیده زمینه ساز افزایش همدلی مردم با پلیس است.

سردار محمد علی نصرتی افزود: اخلاق مداری ، رعایت انصاف، عفو و گذشت، قانونمداری و انضباط اجتماعی از جمله شاخص هایی است که باید در راس توجهات برگزارکنندگان جشنواره

وی بر رعایت حقوق شهروندی توسط شهروندان تاکید کرد و اظهار داشت: در جامعه ای که حقوق شهروندی رعایت می شود و مردم آن آمران به معروف و ناهیان از منکر هستند، چنین جامعه ای دچار تزلزل نخواهند شد.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی گفت: برای اعتلای فرهنگسازی در خصوص مهمات شهروندی باید تلاش شود و اگرشهروندان مقید به تکالیف شهروندی بوده و همراه و همدل با ناجا باشند بسیاری از آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی کاهش می یابد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی نیز دیگر سخنران این همایش ترویج فرهنگ قانون گرایی، ایثار و فداکاری، خیرخواهی و جلب توجه جامعه به نظم اجتماعی را از اهداف برگزاری این جشنواره عنوان کرد و بیان داشت: از مردادماه سال جاری بیش از پنج هزار نفر در این جشنواره شرکت کرده بودند که بنا به تشخیص هیئت داوران 17 شهروند برگزیده از میان این افراد انتخاب شد.

سرهنگ احد مهرمند افرود: این جشنواره در سه گروه افراد ایجاد کننده و متولی حفظ و نظم امنیت، افرادی که مستقیم مسئولیتی در ایجاد امنیت نداشته و با رفتار خود موجب ایجاد و حفظ امنیت در جامعه شده و افرادی که مستقیم یا غیرمستقیم از لحاظ قانونی وظیفه ای در ایجاد امنیت نداشته اند ولی به دلیل احساس مسئولیت و کسب رضایت الهی نقش به سزایی در کنترل اجتماعی ایفا کرده اند برگزار شد.

وی یادآور شد: افراد کمک رسان در تصادفات رانندگی، همیاران پلیس در ایجاد امنیت، اعضای تشکل های مردم نهاد فعال در راستای کاهش جرم و آسیب در جامعه، کارکنان ایثارگر در مسیر ایجاد امنیت در سازمان ها و ارگان های دولتی و خانواده ایثارگرانی که در راه حفظ دستاوردهای نظام جانفشانی کرده اند شاخصهای انتخاب شهروند برگزیده در استان بود.