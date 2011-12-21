بیداری اسلامی ریشه در مکتب عاشورا و امام سجاد (ع) دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدحسن اختری ظهر چهارشنبه در نخستین همایش انوار عرفانی اخلاقی امام سجاد (ع) در بندرعباس، بیان داشت: ائمه اطهار (ع) در سن کودکی توانایی این را داشته اند که به همه سئوالات علما و دانشمندان زمان خود جواب دهند و خداوند در قرآن می فرماید این موهبت را ما در وجودشان قرار داده ایم.

وی افزود: در هیچ منبعی از فراگیری علوم مختلف توسط امام سجاد(ع) از عالمان زمان خود ذکر نشده زیرا علم ائمه از سوی خدا به آنها اعطا می شود و مطالب ارائه شده در آثار امام سجاد(ع) موید این امر است.

وی درادامه به نقش سیاسی امام سجاد(ع) اشاره کرد و اظهار داشت: نقش سیاسی امام سجاد(ع) بعد از واقعه عاشورا آنچنان برجسته است که باعث روسیاهی خاندان بنی امیه در طول تاریخ شده است.

آیت الله اختری به قرار گرفتن اسلام در شرایط خاص در جهان امروز اشاره کرد و افزود: پیروزی اسلام از قرن 15 هجری آغاز شد و تاکنون در تمام منازعات و مسائل مختلف همواره پیروز بوده و بیداری اسلامی و ایجاد گروه های جهادی در لبنان و فلسطین نشات گرفته از انقلاب ایران اسلامی بوده و ریشه در مکتب عاشورا و امام سجاد(ع) دارد.

رئیس مجمع جهانی اهل بیت(ع) همچنین به آثار امام سجاد(ع) اشاره کرد و گفت: پس از قرآن کریم و نهج البلاغه رساله حقوقی و صحیفه سجادیه امام سجاد(ع) از بزرگترین آثار جهان محسوب می شود و باید با برنامه ریزی مدون و تهیه مقدمات شرایط نشر و گسترش آثار امام سجاد(ع) را به زبان های گوناگون در جهان فراهم کرد.

وی تصریح کرد: رساله حقوقی امام سجاد(ع) بسیار برجسته تر از قوانین حقوق بشر است و با کمی دقت متوجه می شویم حقوق بشر دستاویزی است برای چپاول ملت اما رساله حقوقی امام سجاد(ع) به بهترین شکل جایگاه همه افراد و بخش های مختلف جامعه را تبیین و مشخص می کند.

آیت الله اختری عنوان کرد: مقدمات برگزاری همایش امام سجاد(ع) در سطح بین المللی با حضور برجسته ترین اساتید و علمای جهان اسلام در حال انجام است و تاکنون فراخوان همایش در 300 موضوع مختلف ارسال شده و سعی می شود در این همایش به تمام ابعاد شخصیتی و آثار امام سجاد(ع) پرداخته شود.