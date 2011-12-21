محدودیت ترافیکی 5 ایستگاه قطار شهری مشهد برطرف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بیژنی اظهارکرد: ایستگاه های کشف رود، طبرسی، مفتح، کوهسنگی و شهید کاوه که محدودیت ترافیک ایجاد کرده اند تا پایان سال جاری بازگشایی می شوند اما عملیات ساخت درون ایستگاه ها ادامه می یابد.

وی با بیان اینکه مراحل اجرایی ایستگاه های خط دو در حال اجرا است، بیان کرد: با توجه به ورود حجم بالایی از زائران در ایام نوروز به مشهد محدودیت ترافیکی این ایستگاه ها برطرف و مسیر در اختیار زائران و مجاوران قرار می گیرد.

وی بیان کرد: تملک اراضی در ایستگاه الندشت به پایان رسیده و عملیات اجرایی این ایستگاه نیز بزودی آغاز می شود.

سرپرست شرکت قطار شهری مشهد افزود: تا پایان سال آینده عملیات اجرایی بقیه ایستگاه های خط دو نیز به پایان می رسد.

بیژنی با بیان اینکه همکاری و مساعدت شهروندان تاثیر مستقیمی در سرعت بخشیدن به روند امور مربوط به ایستگاه ها دارد اظهار داشت: شرکت قطار شهری مشهد از شهروندان به لحاظ محدودیت های ترافیکی ایجاد شده عذر خواهی کرده و از همکاری آنان تشکر می کند.

وی با اشاره به این موضوع که ایستگاه های خط دو قطار شهری مشهد در دو یا سه طبقه آماده سازی می شود گفت: طبقه اول مربوط به خرید بلیط و انتخاب مسیر و طبقه دیگر سکوی سوار شدن به قطار است.

وی ادامه داد: ایستگاه هایی که قطار شهری از عمق بیش از 20متر در آن عبور می کند ایستگاه های سه طبقه هستند وطبقه های بالایی در هر ایستگاه تعدیل کننده مسیر رسیدن به سکو هستند.