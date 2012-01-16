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۲۶ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۴۰

در گفتگو با مهر عنوان شد :

متولی برای کمک به دوجنسی ها وجود ندارد

متولی برای کمک به دوجنسی ها وجود ندارد

یک متخصص علوم رفتاری و آسیب شناس اجتماعی گفت: با وجود مراجعه دو هزار نفر تی اس برای تغییر جنسیت هنوز متولی کمک به این افراد مشخص نیست.

مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دو اختلال جنسیتی " تی اس "و" شی میت"  گفت: "تی اس "ها از نگاه رفتار شناسی افرادی بیمار هستند که دو جنسیتی شناخته می شوند  و بایک عمل جراحی می توان آنها را به یکی از دو جنسیت موجود در جسمشان تبدیل کرد که البته بعد از جراحی نیز نه می توانند زن کامل باشند و نه مرد مطلوب.

ابهری با تاکید بر این که بین دو جنسیتی ها با افراد منحرف و همجنسگرا تفاوت بسیار است گفت: همجنسگرا ها مجرم و بزهکارند  اما دو جنسیتی ها از نظر جسمی و روانی بیمار و هیچ گونه دخالتی در بروز  بیماری خود ندارند.

این آسیب شناس اجتماعی با انتقاد از هجمه‌ای که در مقابل جراحی این گونه شخصیتها وجود دارد گفت: ادامه این مشکل در این افراد آنها را تا مرز خودکشی و بی هویتی پیش می برد و در صورت ادامه مخالفتها آنها مجبورند به زندگی  گروهی رضایت دهند.

ابهری تاکید کرد: خانواده های این گونه اشخاص باید به بیماری جسمی و ناتوانی روحی آنها توجه خاص داشته باشند و اجازه ندهند دیگران با تمسخر آنها را آزاردهند اما در مورد افراد منحرف و همجنسگرا دولت باید با قدرت و شدت با آنها برخورد کرده و اجازه ندهد در جامعه حضور یافته و باعث آلودگی اجتماع شوند.

کد مطلب 1489888

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