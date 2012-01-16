متولی برای کمک به دوجنسی ها وجود ندارد

مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دو اختلال جنسیتی " تی اس "و" شی میت" گفت: "تی اس "ها از نگاه رفتار شناسی افرادی بیمار هستند که دو جنسیتی شناخته می شوند و بایک عمل جراحی می توان آنها را به یکی از دو جنسیت موجود در جسمشان تبدیل کرد که البته بعد از جراحی نیز نه می توانند زن کامل باشند و نه مرد مطلوب.

ابهری با تاکید بر این که بین دو جنسیتی ها با افراد منحرف و همجنسگرا تفاوت بسیار است گفت: همجنسگرا ها مجرم و بزهکارند اما دو جنسیتی ها از نظر جسمی و روانی بیمار و هیچ گونه دخالتی در بروز بیماری خود ندارند.

این آسیب شناس اجتماعی با انتقاد از هجمه‌ای که در مقابل جراحی این گونه شخصیتها وجود دارد گفت: ادامه این مشکل در این افراد آنها را تا مرز خودکشی و بی هویتی پیش می برد و در صورت ادامه مخالفتها آنها مجبورند به زندگی گروهی رضایت دهند.

ابهری تاکید کرد: خانواده های این گونه اشخاص باید به بیماری جسمی و ناتوانی روحی آنها توجه خاص داشته باشند و اجازه ندهند دیگران با تمسخر آنها را آزاردهند اما در مورد افراد منحرف و همجنسگرا دولت باید با قدرت و شدت با آنها برخورد کرده و اجازه ندهد در جامعه حضور یافته و باعث آلودگی اجتماع شوند.