کمیته برگزاری سی و سومین سالگرد انقلاب در شهرداری کرج تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیدیان با اعلام این خبر به برنامه های در نظر گرفته شده برای 22 بهمن ماه اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه اساس تمامی کارهایی که در شهر انجام می شود کار فرهنگی است، وظیفه داریم جهت ترویج و توسعه فرهنگ دینی و معنوی گام های موثری را در شهر برداریم.



وی افزود: آذین بندی شهر، نصب بنر، برگزاری مراسم های مختلف در این ایام و پیش بینی تمهیدات ویژه در راستای برپایی باشکوه راهپیمایی روز 22 بهمن از برنامه های ویژه این ایام است.



وی درخصوص برنامه های در نظر گرفته شده برای کودکان در روز 22 بهمن، به ضرورت تقویت روحیه آرمان خواهی انقلابی در این قشر اشاره کرد و افزود: استقرار گروههای مختلف هنری در مسیر راهپیمایی از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این روز است.



معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج ادامه داد: دهه فجر به همه ملت ایران تعلق دارد و همگی ما وظیفه داریم جهت زنده نگه داشتن این فرهنگ و انتقال آن به نسل های آینده تلاش کنیم.

